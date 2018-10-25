AKP'li YazÄ±cÄ±: GÃ¶kÃ§ek'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÅŸ olsun diye istenmedi

AKP'li Hayati YazÄ±cÄ±, Melih GÃ¶kÃ§ek'in MHP'den aday olacaÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 'GÃ¶kÃ§ek'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÅŸ olsun diye istenmedi' dedi.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, MHP'nin Melih Gökçek'i Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday göstereceÄŸi iddialarÄ±na dair "Gökçek'in görevden alÄ±nmasÄ± iÅŸ olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacaÄŸÄ±m" dedi.

NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan YazÄ±cÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI'NI HEP YEREL SEÇÄ°MLERDEN AYRI TUTTUK'

â– Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuÅŸmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirmelerin oturduÄŸu günden bu yana Cumhur Ä°ttifakÄ±'na konu alan dÄ±ÅŸÄ±nda ittifak yapÄ±lacak alanlar gündeme geldiÄŸinde Cumhur Ä°ttifakÄ± ayrÄ± tutulmuÅŸtur. SayÄ±n Bahçeli ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bunu ifade etmiÅŸtir. Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± hep yerel seçimlerden ayrÄ± tuttuk.

Devlet BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

'BAHÇELÄ°, EMEKLÄ°LÄ°KTE YAÅžA TAKILANLAR KOSUNDA CUMHUR Ä°TTÄ°FAKINDA KARARLI OLDUÄžUNU GÖSTERDÄ°'

â– Türkiye yeni sisteme geçiÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Yeni sistemin siyasal kültürünün oluÅŸturulmasÄ± gerekir. Parlamento siyasi parti iliÅŸkileri bu süreci besleyici unsurlardÄ±r. Gerek Meclis gerek Meclis dÄ±ÅŸÄ±nda bu birlikteliÄŸi sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunun somut bir örneÄŸini dün yaÅŸadÄ±k. Erken emeklilik önerisi yaÅŸadÄ±k. SayÄ±n Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleÅŸtirdi. Cumhur Ä°ttifakÄ± konusunda kararlÄ± olduÄŸunu göstermek için dünkü davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi düÅŸüncesindeyim.

MHP Ã§ark etti, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nergesi reddedildi

'BÜTÇE Ä°MKANLARI OLSA ASGARÄ° ÜCRETÄ° BUGÜNKÜ SEVÄ°YEDE MÄ° TUTARIZ'

â– Bütçe imkanlarÄ± olsa asgari ücreti bugünkü seviyede mi tutarÄ±z? Bir taraftan bütçeyi artÄ±racaÄŸÄ±z, giriÅŸimciyi destekleyeceÄŸiz. Bütçeyi büyütüp bu sorunlarÄ± çözeceÄŸiz.

ErdoÄŸan'Ä±n brÃ¼t maaÅŸÄ± yÃ¼zde 26 zamla 74 bin 500 liraya yÃ¼kseliyor

â– Ä°ttifak olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin meselenin süreçlerle sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Süreçleri aÅŸÄ±nca daha serin kanlÄ± ortak paydalarÄ± düÅŸünerek söylemlerin icra edileceÄŸini düÅŸünüyorum. AK Parti ve MHP ayrÄ± partiler. Belirli alanlarla ittifak ettiÄŸimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceÄŸiz, diÄŸer karÅŸÄ± çÄ±kmayacak deÄŸil. Bu partilerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± inkar etmiÅŸ oluruz.

ErdoÄŸan: Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±z

'MELÄ°H GÖKÇEK MHP'DEN ADAY OLACAK' Ä°DDÄ°ASI

â– Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüÅŸ bildirmeyeceÄŸim. Sözünü ettiÄŸiniz kiÅŸi, bizim partimizde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±, görevini bÄ±rakmasÄ± istendi. Gökçek'in görevden alÄ±nmasÄ± iÅŸ olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacaÄŸÄ±m.

Ã–zhaseki: GÃ¶kÃ§ek'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m, 'Ben AK Partili'yim' dedi

â– Bizim seçim takvimi çalÄ±ÅŸmamÄ±z karara baÄŸlanmadÄ±. HazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Önümüzdeki hafta MYK toplantÄ±mÄ±z var, orada takvim netleÅŸir. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tahminen söylüyorum, aralÄ±k ayÄ± sonuna kadar bitiririz.

'SANDIKTA BU Ä°TTÄ°FAK YAPILIR'

â– Ä°ttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldÄ±klarÄ± oylarÄ±n toplamÄ± yazÄ±lÄ±yor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasÄ±nda ittifak yaptÄ±k ÅŸeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandÄ±kta bu ittifak yapÄ±lÄ±r.

ÖÄžRENCÄ° ANDI KARARI

â– Burada esas olan ÅŸu, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dediÄŸi doÄŸru. 2013 yÄ±lÄ±nda biz çÄ±kardÄ±k. Bu tür iÅŸlerde dava açma süreci 2 aydÄ±r. Karar ne zaman verilmiÅŸ, 2018’de. HaklÄ± deÄŸil mi SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, 5 yÄ±l neredeydiniz? Kararda yargÄ±ya müdahale edemeyiz. YargÄ±ya emir verilemez ama kararlarÄ± eleÅŸtirilemez deÄŸildir. Biz anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirdik. Mahkemeler hukuki denetim yapar. YönetmeliÄŸi kim deÄŸiÅŸtirir buna bakacak. Mahkeme bunun ötesine gidemez. MEB 2013 yÄ±lÄ±nda ilk öÄŸretim okullarÄ±yla ilgili maddeyi yönetmelikten çÄ±karmÄ±ÅŸ. AynÄ± bakanlÄ±k 2014’te sil baÅŸtan yönetmelik yayÄ±nlamÄ±ÅŸ. Mahkemeler sorun üretmez, çözer. Hepimiz Türküz ama bu bir ayrÄ±calÄ±k deÄŸil. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Madem kendi yolumuza diyorlar, o zaman herkes kendi yoluna

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 12:24

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