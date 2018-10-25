â€˜Ä°laca eriÅŸimde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±ya ne gibi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±?â€™

CHP Adana Milletvekili Bulut SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na, dÃ¶viz kuru nedeniyle ilaca eriÅŸimde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã¶nlemek iÃ§in neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na, döviz kuru nedeniyle ilaca eriÅŸimde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± önlemek için önlem alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± talebiyle verdiÄŸi soru önergesinde ekonomik krizden dolayÄ± Ankara Gazi Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi’nde "acil durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda ameliyat yapmayÄ±n" talimatÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, saÄŸlÄ±k sektöründe krizin eczanelere de sÄ±çradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Önergesinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ilaç firmalarÄ± arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 8 ay önce 2.69 TL’ye sabitlenen avro nedeniyle ithal ilaçlarda aksama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bulut “VatandaÅŸ, eczanelerde yaÅŸamsal öneme sahip ilaçlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra grip ilaçlarÄ±na, basit aÄŸrÄ± kesicilere dahi ulaÅŸmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaktadÄ±r. Ä°laçlarÄ± eczanelerde bulamayan vatandaÅŸ, güvenilir olmayan sahte ürünleri tercih etmek zorunda bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. Ä°laç depolarÄ± eczanelere çok az sayÄ±da ilaç vermekte, grip salgÄ±nlarÄ±nÄ± önlemek için bu aylarda yapÄ±lmasÄ± gereken grip aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n teminine zor ulaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Depolar ekonomik krizi gerekçe göstererek, eczanelere verilen ödeme vadelerini geri çekmektedir. SatÄ±ÅŸ yapamayan, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da tevzi ilaçlarla hizmet vermeye çalÄ±ÅŸan eczaneler iflasa sürüklenmektedir. Ä°laca eriÅŸimdeki bu kriz, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu olmaya doÄŸru hÄ±zla gitmektedir” dedi.

SAÄžLIK BAKANIN CEVAPLANDIRILMASI Ä°STENEN SORULAR

â– Ä°laca eriÅŸimde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±ya yönelik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hangi önlemleri almaktadÄ±r?

â– Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, en basit aÄŸrÄ± kesicilerin bile eczanelerde bulunmamasÄ±nÄ±n nedeni nedir?

â– SÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da tevzi ilaçlarla hizmet vermeye çalÄ±ÅŸan eczanelerin krizden etkilenmemesi için BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bir giriÅŸimi olacak mÄ±dÄ±r?

â– Ä°nternet üzerinden satÄ±lan ilaç gibi tarif edilen ürünlere karÅŸÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± önlemler nelerdir? (HABER MERKEZÄ°)

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