KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle gÃ¼ndeme gelen Viyana Konsolosluk SÃ¶zleÅŸmesi nedir?

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle Viyana Konsolosluk SÃ¶zleÅŸmesi tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±. Peki sÃ¶zleÅŸme ne sÃ¶ylÃ¼yor?

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesinin ardÄ±ndan, ülkeler arasÄ±ndaki konsolosluk iliÅŸkilerini düzenleyen 1963 tarihli “Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi” gündeme geldi.

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümü sonrasÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Avrupa BirliÄŸi ve çok sayÄ±da devlet baÅŸkanÄ± Viyana SözleÅŸmesi'ne bulundu. SözleÅŸmenin özellikle ‘Konsolosluk binalarÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±’, ‘Konsolosluk memurlarÄ±nÄ±n kiÅŸisel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±’, ‘KonsolosluÄŸun kurulmasÄ±’ ve ‘Kabul eden devletin kanun ve düzenlemelerine saygÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± maddeleri önemli tartÄ±ÅŸma noktalarÄ± oldu. Peki Viyana SözleÅŸmesi ne söylüyor?

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesinin ardÄ±ndan, 1963 tarihli Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi'ne iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Viyana SözleÅŸmesi KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafÄ±ndan gündeme getirildi. Bachelet, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin detaylarÄ±n netleÅŸtirilmesi için Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi ile konsolosluklara tanÄ±nan dokunulmazlÄ±k ve ayrÄ±calÄ±k haklarÄ±ndan acilen feragat edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosluk SözleÅŸmesi'nin ÅŸoke edici ÅŸekilde ihlali çok endiÅŸe vericidir” dedi.

Mogherini, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürülmesinin sözleÅŸmenin özellikle "konsolosluÄŸun, bulunduÄŸu ülkenin kanun ve düzenlemelerine saygÄ± göstermesini" öngören 55'inci maddesinin ihlali olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin önemli açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da “Viyana SözleÅŸmesi gereÄŸi diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸu için -ki ÅŸu anda bu tartÄ±ÅŸma konusu oldu artÄ±k. Bununla ilgili geçenlerde Mogheri'nin de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar var. ArtÄ±k bu Viyana SözleÅŸmesi de büyük ihtimalle masaya yatÄ±rÄ±lacak. BaÅŸkonsolosluk binasÄ± ve görevlileri hakkÄ±nda ilk etapta fiili bir iÅŸlem yapÄ±lamÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

KONSOLOSLUK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° HAKKINDA VÄ°YANA SÖZLEÅžMESÄ° NEDÄ°R

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünün ortaya çÄ±kmasÄ±yla uluslararasÄ± toplumun gündemine oturan Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi, taraf ülkelerin konsolosluk faaliyetlerini yürütmeleri için temel kurallarÄ± ortaya koyuyor.

BM çerçevesinde 1963'te yürürlüÄŸe giren 79 maddeli sözleÅŸmeyi 179 ülke onayladÄ±.

SözleÅŸme maddeleri konsolosun ve memurlarÄ±n görevleri, konsolosluk memurlarÄ±nÄ±n atanmasÄ±, ‘istenmeyen kiÅŸi’ ilanÄ±, konsolosluÄŸun kurulmasÄ±, konsolosluk ve mensuplarÄ±yla ilgili ayrÄ±calÄ±klar ve dokunulmazlÄ±klar ve kabul eden devletin kanunlarÄ±na saygÄ± gibi birçok farklÄ± konuda kurallar ortaya koyuyor.

KAÅžIKÇI VE VÄ°YANA KONSOLOSLUK SÖZLEÅžMESÄ°

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürülmesi açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, sözleÅŸmeye iliÅŸkin bazÄ± maddeler dikkati çekiyor.

SözleÅŸmenin “Konsolosluk binalarÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± 31'inci maddesine göre, konsolosluk binasÄ±na ev sahipliÄŸi yapan ülke yetkililerinin, konsolosluk ÅŸefinin onayÄ± olmadan binanÄ±n ‘konsolosluk iÅŸleri için kullanÄ±lan kÄ±smÄ±na’ girme yetkisi bulunmuyor. Sadece yangÄ±n veya felaket durumunda konsolosluk ÅŸefinin onayÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ sayÄ±larak binaya giriÅŸ yapÄ±labiliyor.

AynÄ± kural konsolosluÄŸun resmi araçlarÄ± için de geçerli. Ancak konsolos ÅŸefinin konutunu aramak için izin gerekmiyor.

DiÄŸer yandan ‘Konsolosluk memurlarÄ±nÄ±n kiÅŸisel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 41'inci maddede ‘Konsolosluk memurlarÄ±nÄ±n tutuklanmalarÄ± veya gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± ancak aÄŸÄ±r bir suç halinde ve yetkili adli makamÄ±n kararÄ±yla olur’ ifadesine yer veriliyor.

SözleÅŸmeye göre, konsolosluk mensuplarÄ±, adli ve idari davalar sÄ±rasÄ±nda tanÄ±klÄ±k yapmak için çaÄŸrÄ±labilir. Ancak konsolosluk memurunun tanÄ±klÄ±k yapmayÄ± reddetmesi durumunda bu kiÅŸiye yönelik hiçbir zorlayÄ±cÄ± tedbir veya baÅŸka ceza uygulanamÄ±yor.

SözleÅŸmenin ‘KonsolosluÄŸun kurulmasÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± 4'üncü maddesinde de konsolosluÄŸun sadece kabul eden ülkenin rÄ±zasÄ±yla kurulabileceÄŸi kaydediliyor. Bu çerçevede ev sahibi ülke, rÄ±zasÄ±nÄ± çekerek konsolosluÄŸun kapatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabiliyor.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi çerçevesinde deÄŸerlendirildiÄŸine, sözleÅŸmenin ‘Kabul eden devletin kanun ve düzenlemelerine saygÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± 55'inci maddesi önemli rol oynuyor. Maddeye göre, sözleÅŸmenin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±calÄ±k ve dokunulmazlÄ±klardan yararlanan kiÅŸiler, ev sahibi devletin kanun ve düzenlemelerine saygÄ± göstermek zorunda.

SÖZLEÅžMENÄ°N GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LMESÄ°

Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünün hÄ±zlÄ± ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda Türkiye ve Suudi Arabistan'Ä±n da taraf olduÄŸu sözleÅŸmenin kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± rol oynadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸaret ettiÄŸi üzere ‘sözleÅŸmenin masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±’ süreci hakkÄ±nda Brookings Enstitüsü UzmanÄ± ve UluslararasÄ± Hukuk AvukatÄ± Scott R. Anderson, “SözleÅŸmede deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmek için önceden belirlenmiÅŸ bir süreç bulunmuyor. DeÄŸiÅŸiklik için sözleÅŸmeye taraf ülkeler hep birlikte karar alabilir ya da sözleÅŸmede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± yeni bir anlaÅŸma imzalanabilir” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Anderson, 179 ülkenin taraf olduÄŸu bir sözleÅŸmenin tekrar düzenlenmesinin kolay olmayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek taraf ülkelerin zaman zaman sözleÅŸme tarafÄ±ndan saÄŸlanan koruma ve dokunulmazlÄ±klar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± çektiÄŸini ancak genel anlamda kendi konsolosluk haklarÄ±nÄ± korumak için sözleÅŸmeden çekilmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye'nin sözleÅŸmeden çekilme hakkÄ± bulunduÄŸunu vurgulayan Anderson, bunun olumsuz bir tarafÄ± da olacaÄŸÄ±nÄ±, bu durumda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Türk konsolosluklarÄ±nÄ±n sözleÅŸmenin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± korumalardan mahrum kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Anderson, diÄŸer bir seçenek olarak da Türkiye'nin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere baÅŸka ülkelerle Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi'ne ilave hükümler ekleyecek yeni ikili anlaÅŸmalar imzalayabileceÄŸini söyledi.

Avukat Anderson, sözleÅŸmenin ihlali durumunda taraf ülkelerin genellikle ilgilileri ‘istenmeyen kiÅŸi’ ilan ettiÄŸini ya da çok ciddi durumlarda söz konusu konsolosluÄŸun kapatÄ±lmasÄ±nÄ± tercih ettiÄŸini kaydetti. (AA)

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