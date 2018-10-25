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Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'FETÃ–' davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenecek
Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, 52 avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 'FETÃ–' davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 'ÅŸike davasÄ±' sorularÄ± yÃ¶neltilecek.
Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "FETÖ'nün YargÄ±tay imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen Kuseyri'nin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 52 avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tanÄ±k olarak dinlenecek.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, "ÅŸike davasÄ±" sÄ±rasÄ±nda avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendisinden 2 milyon dolar istenilip istenilmediÄŸi sorulacak.
ÅžÄ°KE DAVASI
Fenerbahçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde tüzüÄŸü deÄŸiÅŸtirerek üye sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸike davasÄ± kapsamÄ±nda 3 Temmuz 2011'de “Ekonomik çÄ±kar amaçlÄ± suç örgütü kurmak ve yönetmek” ve “Åžike yapmak” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tutuklanan ve yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l Metris Cezaevinde kalan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸike davasÄ±nda 23. duruÅŸma sonunda hüküm giymesine raÄŸmen tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±narak tahliye edildi.
YargÄ±tay, Ocak 2014’te YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±ndaki hükümleri onarken Haziran 2014’te ise kararÄ±n infazÄ± durduruldu ve yeniden yargÄ±lama kararÄ± verildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m yeniden yargÄ±lama sonucu tüm suçlamalardan beraat etti. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 11:22
Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ±