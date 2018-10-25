Bakan Ziya SelÃ§uk: EÄŸitimde Ã¶nceliÄŸimiz yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kmak

AA EditÃ¶r MasasÄ±â€™na konuk olan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, '2023 EÄŸitim Vizyonu'na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör MasasÄ±’na konuk oldu. 2023 EÄŸitim Vizyonu’yla ilgili açÄ±klamalar yapan Selçuk, merkezi sÄ±navda öÄŸrencilerin sürprizle karÅŸÄ±laÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÄŸitimde önceliÄŸin 'yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±kmak' olduÄŸunu söyleyen Milli EÄŸitim BakanÄ± 3600 ek göstergeyle ilgili 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü’nde bir açÄ±klamalarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'un açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'BEKLENTÄ° OLUÅžMASU BENÄ°M SORUMLULUÄžUM DEÄžÄ°L'

â– GeldiÄŸim gün çok yüksek bir beklenti oluÅŸtu. Hiçbir vaatte bulunmadan, kelime sarf etmeden böyle büyük bir beklenti oluÅŸmasÄ± benim sorumluluÄŸum deÄŸil. Yine de ne yapacaÄŸÄ±z, nasÄ±l yapacaÄŸÄ±mÄ±z üzerine uzun yÄ±llar çalÄ±ÅŸmamÄ±za raÄŸmen uyku düzenim kalmadÄ±. Elbette ÅŸikayet etmiyorum, sadece sorumluluk benim deÄŸil milletin. Bu bir millet, ülke ödevidir.

'SÄ°YASET BENÄ°M Ä°ÅžÄ°M DEÄžÄ°L'

â– Siyaset çok birikim isteyen, mücadele azmi gerektiren, maraton koÅŸmak anlamÄ±na gelen bir iÅŸ. Kendi açÄ±mdan bunu becereceÄŸimi düÅŸünmüyorum. Çok farklÄ± yetenekler istiyor. Bu nedenle benim gibi olan insanlarÄ±n siyasete girme azmi hep düÅŸük oluyor. Ancak böyle bir fÄ±rsat olursa, yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey varsa niye yapmayalÄ±m ÅŸeklinde bir giriÅŸim söz konusu oluyor. Bunu fonksiyonel buluyorum. Orta vadede bunun Türkiye için farklÄ± kazançlara yol açacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

'YOL HARÄ°TASI KOYALIM Ä°STEDÄ°K'

â– Konuyla ilgili üç yÄ±llÄ±k vizyon ortaya koyma sebebim ÅŸu; kimse bizi zorlamadÄ±, talepte bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde taahhütte bulunmak istedik. Yol haritasÄ± koyalÄ±m. Çocuklar haftaya, gelecek yÄ±l ne olacak huzursuzluÄŸu içinde olmasÄ±n. Aileler belirsizlik yaÅŸamasÄ±n. Belirli periyotlarda bunun hesabÄ±nÄ± verelim. Biz bunu toplumla, insanla birlikte yapÄ±yoruz. Hepimiz bu iÅŸe omuz verirsek olacak.

â– AslÄ±nda beÅŸ yÄ±llÄ±k hükümet dönemi söz konusu. Ancak önceki yÄ±llardan beri arkadaÅŸlarÄ±mla yaptÄ±ÄŸÄ±m çalÄ±ÅŸmalar, üç yÄ±lda Türkiye’nin eÄŸitim meselesinin belirli bir noktaya gelebileceÄŸi, sonra asÄ±l mücadelenin baÅŸlayacaÄŸÄ±ydÄ±. Çünkü üç yÄ±llÄ±k mesele yönetme meselesi. Bizim asÄ±l meselemiz dünyayla yarÄ±ÅŸmak. EÄŸitimi hal yoluna koyunca iÅŸimiz bitmiyor, asÄ±l iÅŸimiz o zaman baÅŸlayacak. Önce yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±kalÄ±m, sonra nekahat dönemi baÅŸlasÄ±n.

â– YapÄ±lan iÅŸle ilgili birkaç küçük fark var. Ä°lk kez felsefesi, teorisiyle bütünsel bir sistem yaklaÅŸÄ±mÄ± içinde, bir sistemin bütün alt sistemin bileÅŸenlerinin eÅŸ zamanlÄ± olarak dönüÅŸtürülmesi bekleniyor. Türkiye’nin sÄ±nav sistemiyle ya da öÄŸretmenlerin özlük haklarÄ±yla ilgili ÅŸunu yapacaÄŸÄ±z deÄŸil. Bütünsel dönüÅŸümle ilgili.

'BUGÜN DÜÅžÜNDÜK, YARIN ÅžU DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° YAPIYORUZ' DEMEYECEÄžÄ°Z

â– Ä°kincisi 'Bugün düÅŸündük, yarÄ±n ÅŸu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±yoruz' demeyeceÄŸiz. Biz ÅŸu kadar sene içinde olgunlaÅŸacak bir fidandan bahsediyoruz. Üç yÄ±l içinde ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z yer aslÄ±nda sistemin genel bir raya oturmasÄ± ve artÄ±k bunun üzerinden iyileÅŸtirmelerin hÄ±zlanmasÄ±.

â– Velilerin ve öÄŸrencilerin çok merak ettikleri konu, liseye geçiÅŸ meselesi. Biz bunu bu baÄŸlamdan çÄ±karmak istiyoruz. Mesele kademeler arasÄ± geçiÅŸ deÄŸil, bir çocuÄŸun hayatÄ±. SÄ±navÄ±n adÄ±nÄ±, tekniÄŸini deÄŸiÅŸtirsek bir mesafe alamayÄ±z. 'Seneye sÄ±nav nasÄ±l olacak' sorusu doÄŸru deÄŸil. DoÄŸru soru, eÄŸitim sistemi içinde bir çocuÄŸun ortaokuldan liseye geçerken nasÄ±l daha mutlu, daha donanÄ±mlÄ±, potansiyelini ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±z bir ortam oluÅŸturacaksÄ±nÄ±z.

'SINAVDA SÜRPRÄ°Z YOK'

â– Dün örnek sorular çÄ±kardÄ±k, dedik ki, 'Hiç endiÅŸelenme bir sürprizle karÅŸÄ±laÅŸmayacaksÄ±n. Biz sana her ay örnek sorular göstereceÄŸiz'. Bu ezber sorusu deÄŸil, yorum sorusu. Bu çocuklara ezber yaptÄ±rarak bir yere varamayÄ±z. BaÅŸka bir öÄŸrenme yöntemi arzu ediyoruz. Çocuklara ezber yaptÄ±rmayÄ±n. Biz size her türlü kaynaÄŸÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. Bunu bir LGS baÄŸlamÄ±ndan çÄ±kartÄ±p bu bir eÄŸitim kalitesi sorunudur. Büyük fotoÄŸrafa bakmak lazÄ±m. Seneye sÄ±nav daha az stresli, ne olduÄŸu belli olan, çocuklarÄ±n neye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi bir düzen söz konusu.

'3 YIL Ä°ÇÄ°NDE SINAV YÜZDE 40'A KADAR AZALACAK'

â– Üç yÄ±l içinde sÄ±nav yüzde 40'a kadar azalacak. 30 senedir sÄ±nÄ±fÄ±n içindeyim. YarÄ±n okul öncesi kurumunda, üniversitede, lisede ders verebilirim. Bu iÅŸ dünyanÄ±n onlarca ülkesinde nasÄ±l yapÄ±lÄ±yor? Uzun yÄ±llardÄ±r okul okul dolaÅŸtÄ±m. Bu mesele felsefesi kurulmadan, üzerine teorisi yapÄ±lmÄ±yor. Mesele insandan ne anlÄ±yoruz meselesi. Biz insan yetiÅŸtirmekle uÄŸraÅŸÄ±yorsak, bizim insan görüÅŸümüz ne ki? Buradan baÅŸlamak gerekiyor. Vizyon dokümanÄ±n 10 sayfasÄ± felsefe ve kuramla ilgili. Hiçbir alÄ±ntÄ±, haber yok. Bütün haberlerle ilgili analizlere ve köÅŸe yazÄ±larÄ±na bakÄ±nca dikkatimi çeken, sadece Külliye'deki sunum baÅŸlÄ±klarÄ±ndan hareket etmiÅŸler. Formasyon meselesinde olduÄŸu gibi. OkunmamÄ±ÅŸ demek ki.

'MESELE ÇOCUÄžU DEÄžÄ°L, SÄ°STEMÄ° ÖLÇMEK'

â– ÖÄŸretmeni ÅŸu açÄ±dan çok önemsiyorum. ÖÄŸretmene belli bir baÄŸlamÄ±, rutini verdiÄŸimizde onun üzerinde kendi vicdanÄ±yla beraber gerekeni yapÄ±yor. Bundan endiÅŸe duymuyoruz. Sadece mesele sistemi tasarlamak. Türkiye’de çocuklarÄ±n zekasÄ±, yeteneÄŸiyle ilgili bir sorun mu var? Hiçbir mesele yok. Bu çocuk ‘geliÅŸmiÅŸ ülkelerde’ okusalar problemimiz mi var? HayÄ±r, mesele çocuÄŸu ölçmek deÄŸil. Mesele sistemi ölçmek, iyileÅŸtirmek. Her ülkenin eÄŸitim kalitesi öÄŸretmeninin kalitesini aÅŸamaz. ÖÄŸretmene yatÄ±rÄ±m yapmadan, onlara katkÄ± saÄŸlamadan onlardan beklersek çok adil olmaz.

'ÖÄžRETMEN 657'NÄ°N Ä°ÇÄ°NDE SIKIÅžMIÅž VAZÄ°YETTE'

â– Askerlerimiz, hekimlerimizle ilgili o mesleÄŸe ait kanunlar var. Ancak öÄŸretmen 657’nin içinde, sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. AtamasÄ±, yükselmesi, disiplini, kariyer meselesi, tazminatlarÄ± aslÄ±nda hepsi özelleÅŸmeli. Ancak 1970’lerden beri temenni edilen, arzulanan kanundur, öÄŸretmenlik meslek kanunu. Bir türlü çeÅŸitli nedenlerle çÄ±kmamÄ±ÅŸ. Åžimdi çÄ±kmasÄ± için bir ortam var. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da payÄ± var. Bizim vazifemiz sadece giriÅŸiminde bulunmak, kararÄ± Meclis verir.

â– ÖÄŸretmenlerin kimlik ve aidiyet meselesi konu. Sadece para meselesi deÄŸil. Bize ait bir kanunumuz var. Bütün ana mesleklerin kanunu var da, çok deÄŸerli gördüÄŸümüz öÄŸretmenlerin niye yok? Mesele bu aidiyeti beslemek. ÖÄŸretmen nerede ne kadar çalÄ±ÅŸÄ±r? AylÄ±k yönetmelikler deÄŸiÅŸerek belirsizlik ortamÄ± olmasÄ±n. (HABER MERKEZÄ°)

2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi: Temel sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 11:15

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