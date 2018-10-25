Mimarlar OdasÄ± Pamukkale Belediyesiâ€™ni yalanladÄ±

Mimarlar OdasÄ±, Pamukkale Belediyesi'nin 'Seyir Tepesi Projesi'ne mimarlardan tam destek haberlerini yalanladÄ±.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Belediyesi’nin yapmak üzere olduÄŸu ve inÅŸaatÄ±nda 3 Afgan mültecinin öldüÄŸü Seyir Tepesi Projesi üzerine tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. GeçtiÄŸimiz hafta Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Gürlesin, aralarÄ±nda Mimarlar OdasÄ± üyelerinin de bulunduÄŸu birkaç mimarla birlikte inÅŸaat alanÄ±nÄ± gezmiÅŸ ve yerel basÄ±na ‘Mimarlardan Tam Destek’ ÅŸeklinde servis edilmiÅŸti.

TMMOB Mimarlar OdasÄ± Denizli Åžubesi ise Belediyenin bu açÄ±klamasÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Mimarlar bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yayÄ±nlayarak; “'Mimarlardan Seyir Tepesi Projesine Tam Destek’ baÅŸlÄ±klÄ± haberler Mimarlar OdasÄ±’nÄ±n kurumsal görüÅŸlerini yansÄ±tmamaktadÄ±r. Bu haberler, inceleme gezisi sonunda röportaj veren meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bireysel görüÅŸlerinden ibarettir” dedi.

AyrÄ±ca açÄ±klamada ‘Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon AlanÄ± Projesi DeÄŸerlendirme Raporu’na yer verildi.

“Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon AlanÄ±” projesinin Denizli’de tek seferde ihale edilmiÅŸ en büyük yapÄ±m iÅŸi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Mimarlar OdasÄ± Denizli Åžube Yönetimi; buna raÄŸmen proje hazÄ±rlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda konunun, Denizli Kamuoyu ve STK’lar ile paylaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YapÄ±mÄ± %40 oranÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸ olan proje ile ilgili olarak Mimarlar OdasÄ± Denizli Åžubesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda çarpÄ±cÄ± ifadeler yer aldÄ±.

100 MÄ°LYON TL'LÄ°K Ä°HALE

Raporda 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 99.890.000 TL’ye birim fiyat teklifi ile yapÄ±m ihalesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2019 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ± içerisinde tamamlanmasÄ± planlanan ve gerek alan gerek de bütçe olarak büyüklüÄŸü ile ön plana çÄ±kan projede, Åželale Park ve Gençlik Vadisi gibi farklÄ± mekânlarÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Raporun devamÄ±nda “Büyük bir çoÄŸunluÄŸu makilik ve 1.50-2.00 mt boyunda çam aÄŸaçlarÄ±ndan oluÅŸan bölgede arazinin tamamÄ±nda yeÅŸil doku mevcut iken, çevre düzenlemesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve binalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bölümlerde arazinin yarÄ±ya yakÄ±n kÄ±smÄ±nda yeÅŸil dokuya müdahale edilmiÅŸtir” ibareleri yer aldÄ±.

Müdahale edilen alanlarda aÄŸaçlandÄ±rma ve yeÅŸillendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± gözlenmiÅŸ ancak peyzaj ile ilgili projesine ulaÅŸamadÄ±klarÄ± için kayalÄ±k olan arazide ileride nasÄ±l bir peyzaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda net bir bilgi edinilemediÄŸini vurgulayan Mimarlar OdasÄ± Yönetimi “Bunun yanÄ±nda mevcut proje alanÄ±ndaki flora, fauna ve korunmasÄ± gerekli lokal endemik türler ve bunlarÄ±n nakli ile ilgili planlamalarÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir” dedi.

Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan belediye meclisince görüÅŸülmekte olan 1/25.000’lik planda yer alan 35 mt’ lik çevre yolu güzergâhÄ±, proje alanÄ± ile Pamukkale Üniversitesi ve kenti birbirinden ayÄ±racak uyarÄ±sÄ±nda bulunularak “Özellikle yapay ÅŸelale alanÄ±nÄ±n neredeyse dibinden geçen bu çevre yolunun, projenin tamamÄ±nÄ±n kentten soyutlanmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r” dendi.

AyrÄ±ca raporda “Projenin en alt kotunda yer alan etaptaki mevcut taÅŸ ocaÄŸÄ± yarmasÄ±, püskürtme beton ile yapay ÅŸelaleye dönüÅŸtürülmüÅŸtür. Mevcut dokuya zarar vermeden yapÄ±lan bu yapay ÅŸelalenin önünde yer alan ve taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n faaliyetinin sona ermesinden sonra dikilen yetiÅŸmiÅŸ aÄŸaçlar, ÅŸelale önündeki mekânlarÄ±n inÅŸasÄ± için neredeyse tamamen yok edilmiÅŸtir” denilerek doÄŸal dokudaki bozulmaya dikkat çekildi. (Denizli/EVRENSEL)

AKP'li Belediyenin yapay ÅŸelale inÅŸaatÄ± Ã¼Ã§ can aldÄ±

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