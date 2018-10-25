Washington Post: CIA DirektÃ¶rÃ¼ KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±nÄ±n ses kaydÄ±nÄ± dinledi

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel'in cinayete iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi.

ABD'nin Washington Post gazetesi, ‘Haspel'in toplantÄ±larÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olan kiÅŸileri’ kaynak göstererek KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili bir haber yayÄ±mladÄ±. Haberde, isimleri açÄ±klanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi öne sürüldü.

KaynaklarÄ±n, ses kayÄ±tlarÄ± hakkÄ±nda ‘inandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±’ ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskÄ± uygulayabileceÄŸi iddia edildi. CIA Direktörü Gina Haspel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine salÄ± günü Türkiye'ye gitmiÅŸti. (AA)

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