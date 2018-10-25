Suudi Arabistan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti planlÄ±

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin planlanarak iÅŸlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin planlÄ± olarak iÅŸlendiÄŸini açÄ±kladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ise cinayete iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n ve sorumlularÄ±n tümünün Türkiye'de yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Cinayete iliÅŸkin Türkiye'de görüÅŸmeler yapan CIA Direktörü Haspel'in de ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi.

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmaya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ± ve sanÄ±klarÄ±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini planlayarak iÅŸlediklerini açÄ±kladÄ±.

ÇAVUÅžOÄžLU: HERKES TÜRKÄ°YE'DE YARGILANMALI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin bir soru üzerine, “Viyana SözleÅŸmesi'ne göre bu soruÅŸturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan ÅŸahÄ±slar veya kim ortaya çÄ±karsa cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre burada soruÅŸturulmasÄ± ve yargÄ±lanmasÄ± gerekiyor. Bizim ve cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talebi bu yönde. Åžu anda, uluslararasÄ± mahkemeye taÅŸÄ±ma durumu yok. Ama uluslararasÄ± kuruluÅŸlar ya da mahkemeler inisiyatif alÄ±p böyle bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rlarsa elimizdeki delilleri, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soruÅŸturma neticelerini paylaÅŸÄ±rÄ±z. Vermekle de zaten yükümlüyüz” dedi.

'CIA DÄ°REKTÖRÜ SES KAYDINI DÄ°NLEDÄ°'

Öte yandan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi.

ABD'nin Washington Post gazetesi, ‘Haspel'in toplantÄ±larÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olan kiÅŸileri’ kaynak göstererek KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili bir haber yayÄ±mladÄ±. Haberde, isimleri açÄ±klanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi öne sürüldü.

KaynaklarÄ±n, ses kayÄ±tlarÄ± hakkÄ±nda ‘inandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±’ ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskÄ± uygulayabileceÄŸi iddia edildi. CIA Direktörü Gina Haspel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine salÄ± günü Türkiye'ye gitmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 13:52

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