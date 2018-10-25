KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde kuyuyu arama izni verilmedi

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin planlanarak iÅŸlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan konsolosluk bahÃ§esindeki kuyudan su Ã¶rneÄŸi alÄ±ndÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin planlÄ± olarak iÅŸlendiÄŸini açÄ±kladÄ±. BaÅŸkonsolosluk bahçesindeki kuyuda ise arama izni verilmedi. Kuyudaki sudan örnek alÄ±ndÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ise cinayete iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n ve sorumlularÄ±n tümünün Türkiye'de yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Cinayete iliÅŸkin Türkiye'de görüÅŸmeler yapan CIA Direktörü Haspel'in de ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 38'e ulaÅŸtÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na yönelik, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu ve baÅŸkonsolusluk konutu önündeki bekleyiÅŸ devam ediyor. Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldüÄŸünü açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸi ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin nerede olduÄŸu sorularÄ±na henüz yanÄ±t bulunamadÄ±.

38 KONSOLOSLUK ÇALIÅžANININ Ä°FADESÄ° ALINDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülmesine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma sürüyor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, geçen hafta cuma günü baÅŸlayan konsolosluk çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ifade alma iÅŸlemi devam ediyor. Bu kapsamda, 38 çalÄ±ÅŸanÄ±n ifadesi ‘tanÄ±k’ sÄ±fatÄ±yla alÄ±ndÄ±. ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelen tanÄ±klar, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafÄ±ndan görevlendirilen savcÄ±lara ifade verdi. Bu kiÅŸilerin haricinde 5 kiÅŸinin henüz ifade vermeye gelmediÄŸi öÄŸrenildi.

ÇalÄ±ÅŸanlara, ‘olay günü konsoloslukta olaÄŸanüstü bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±, daha önce de konsolosluÄŸa gelen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen 15 kiÅŸiyi görüp görmedikleri ve kaç yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±’na iliÅŸkin sorular sorulduÄŸu belirtildi.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN: CÄ°NAYET PLANLI

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmaya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ± ve sanÄ±klarÄ±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini planlayarak iÅŸlediklerini açÄ±kladÄ±. Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud Muceb, "KardeÅŸ Türkiye ve Suudi Arabistan arasÄ±nda kurulan ortak çalÄ±ÅŸma grubu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kardeÅŸ Türkiye'den gelen bilgiler, KaÅŸÄ±kçÄ± davasÄ±ndaki ÅŸüphelilerin cinayeti önceden planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor." ifadesini kullandÄ±.

AP'DEN BAÄžIMSIZ SORUÅžTURMA ÇAÄžRISI

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± ve sorumluluklarÄ±nÄ±n tespit edilmesi halinde Suudi yetkililere yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.

AP Genel Kurulu'nda 7 farklÄ± siyasi grubun teklifi üzerine hazÄ±rlanan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini kÄ±nayan ve uluslararasÄ± soruÅŸturma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan karar tasarÄ±sÄ± oylandÄ±. TasarÄ±, Genel Kurul'da 1 hayÄ±r oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 325 evet oyuyla kabul edildi.

Kararda Suudi yetkililere KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin yeri hakkÄ±nda bilgi vermesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken, ‘insan kaçÄ±rma ve yargÄ±sÄ±z infazÄ±n’ insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç olduÄŸu kaydedildi.

Kararda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± talep edildi.

SoruÅŸturmanÄ±n uluslararasÄ± gözlemcilerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla "tarafsÄ±z bir mahkeme" tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmesi ve sorumlularÄ±n uluslararasÄ± standartlara uygun ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

YAPTIRIM ÇAÄžRILARI VÄ°ZE YASAÄžI VE MAL VARLIÄžI DONDURMAYLA SINIRLI

Kararda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinde Suudi yetkililerin sorumluluÄŸunun tespit edilmesi durumunda tüm AB üyesi ülkelerin yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almaya hazÄ±r olmasÄ± için çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, ilgili Suudi kiÅŸilere yönelik vize yasaÄŸÄ± ve mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dondurulmasÄ± ÅŸeklinde olabileceÄŸi ifade edilen kararda, tüm bilgilerin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suudi Arabistan'a yönelik insan haklarÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

ÇAVUÅžOÄžLU: HERKES TÜRKÄ°YE'DE YARGILANMALI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin bir soru üzerine, “Viyana SözleÅŸmesi'ne göre bu soruÅŸturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan ÅŸahÄ±slar veya kim ortaya çÄ±karsa cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre burada soruÅŸturulmasÄ± ve yargÄ±lanmasÄ± gerekiyor. Bizim ve cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talebi bu yönde. Åžu anda, uluslararasÄ± mahkemeye taÅŸÄ±ma durumu yok. Ama uluslararasÄ± kuruluÅŸlar ya da mahkemeler inisiyatif alÄ±p böyle bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rlarsa elimizdeki delilleri, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soruÅŸturma neticelerini paylaÅŸÄ±rÄ±z. Vermekle de zaten yükümlüyüz” dedi.

'CIA DÄ°REKTÖRÜ SES KAYDINI DÄ°NLEDÄ°'

Öte yandan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi iddia edildi.

ABD'nin Washington Post gazetesi, ‘Haspel'in toplantÄ±larÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olan kiÅŸileri’ kaynak göstererek KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili bir haber yayÄ±mladÄ±. Haberde, isimleri açÄ±klanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸi öne sürüldü.

KaynaklarÄ±n, ses kayÄ±tlarÄ± hakkÄ±nda ‘inandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±’ ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskÄ± uygulayabileceÄŸi iddia edildi. CIA Direktörü Gina Haspel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine salÄ± günü Türkiye'ye gitmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 16:18

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