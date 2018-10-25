698 bin liralÄ±k Man AdasÄ± tazminatÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Mahkeme banka dekontlarÄ±na 'hukuka aykÄ±rÄ± delil' dedi, ErdoÄŸanâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hesap hareketlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talebini 'ticari sÄ±r' diye reddetti.

Ä°stanbul’daki üç mahkeme, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na ödeyeceÄŸi 698 bin TL Man AdasÄ± tazminatÄ±nÄ±n gerekçeli kararlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun mahkemeye sunduÄŸu banka dekontlarÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± delil olduÄŸunu savunan mahkeme, ErdoÄŸan'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hesap hareketlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talebini ise “ticari sÄ±r” diyerek reddetti. DiÄŸer mahkeme ise kararÄ±nda, “DavacÄ±ya itham edilen niteleme, davacÄ±nÄ±n siyasi geleceÄŸini etkileyecek niteliktedir” dedi.

'ERDOÄžAN'IN SÄ°YASÄ° KARÄ°YERÄ°NÄ° ETKÄ°LEYECEK Ä°THAMDIR'

Cumhuriyet’ten Alican UludaÄŸ’Ä±n haberine göre Ä°stanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Haziran 2018’de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu ErdoÄŸan’a 110 bin ve yakÄ±nlarÄ±na 87 bin TL olmak üzere toplam 197 bin TL manevi tazminata mahkûm etmesinin gerekçesini açÄ±kladÄ±. Mahkeme yargÄ±cÄ± Ülkü Ergin, gerekçeli kararÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun avukatÄ± Celal Çelik’in mahkemeye sunduÄŸu dekontlar incelendiÄŸinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na para gönderilmediÄŸi, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± belgelerin iddialarÄ±nÄ± ispatlamaktan uzak olduÄŸu öne sürdü.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ErdoÄŸan’a “milli deÄŸilsin” diyerek hitap etmesinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± temsil eden kiÅŸiye karÅŸÄ± küçük düÅŸürücü nitelikte ifadeler olduÄŸu savunulan kararda, “Davaya konu itham, eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzak, tamamen ErdoÄŸan’Ä±n siyasi kariyerini etkileyecek ithamdÄ±r” denildi.

‘ARAÅžTIRMA TÄ°CARÄ° SIR’

Ä°stanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu 13 Haziran 2018’de ErdoÄŸan’a 100 bin TL, yakÄ±nlarÄ±na ise 42 bin TL olmak üzere 142 bin TL tazminat ödemesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Hakim Ali Osman TaÅŸkÄ±n, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun avukatÄ±nÄ±n mahkemeye sunduÄŸu banka dekontlarÄ±nÄ± hukuka aykÄ±rÄ± delil olarak kabul ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Bir politikacÄ± olan davalÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda TBMM’de grubu olan bir partinin genel baÅŸkanÄ± olarak, kiÅŸilerin banka kayÄ±tlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±, müÅŸteri sÄ±rrÄ± niteliÄŸindeki kiÅŸisel verilerini elde etmesi için kanunen kendisine verilen bir yetkisi olduÄŸu da iddia ve ispat edilememiÅŸtir. 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k YasasÄ±’nda bankacÄ±lÄ±k sÄ±rrÄ±, müÅŸteri sÄ±rrÄ± ve ticari sÄ±r niteliÄŸindeki banka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n kimlere verileceÄŸi, kimlere açÄ±klanabileceÄŸi düzenlenmiÅŸ olup parti genel baÅŸkanlarÄ±na verilen bir yetki bulunmamaktadÄ±r. Mahkemelerin dahi sahip olmadÄ±ÄŸÄ± böyle bir yetkinin siyasi bir kiÅŸiliÄŸi olan davalanÄ±n sahip olmadÄ±ÄŸÄ± evleviyetle kabul edilmelidir. Bu durumda davalÄ±nÄ±n, söz konusu banka dekontlarÄ±nÄ± elde etmiÅŸ olmasÄ±, hukuka aykÄ±rÄ± olup hukuka aykÄ±rÄ± yollardan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen banka dekontlarÄ±na mahkememizce hukuka uygun delil vasfÄ± verilmemiÅŸ, davalÄ±nÄ±n iddialarÄ±nÄ± ispat için hükme esas alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘ÖZEL HAYATA MÜDAHALE’

Kararda, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun avukatÄ±nÄ±n iddiasÄ±nÄ± ispatlamak için davacÄ±lara ait banka kayÄ±tlarÄ±nÄ± istediÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, mahkemenin talebi ret gerekçesinde “Tüm banka hareketlerinin celbedilmesi, kiÅŸilerin tüm banka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dosyada toplanmasÄ±, davacÄ±larÄ±n kiÅŸilik hakkÄ± kapsamÄ±nda giz alanÄ±nda kalan ekonomik bilgileri, bankacÄ±lÄ±k sÄ±rlarÄ±, müÅŸteki sÄ±rlarÄ±, olasÄ± özel hayat dair banka hesap heraketleri, davacÄ±larÄ±n özel hayatlarÄ±na müdahale teÅŸkil edecektir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

‘ARAÅžTIRMAK ZORUNDA DEÄžÄ°LÄ°Z’

Ä°stanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de, 18 Temmuz 2018’de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu ErdoÄŸan’a 150 bin, yakÄ±nlarÄ±na 209 bin olmak üzere 359 bin TL tazminat cezasÄ± ödemesi kararÄ± vermiÅŸti. Gerekçesini açÄ±klayan Hakim Memun KÄ±lÄ±ç, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun avukatÄ±nÄ±n ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tüm banka dökümleri, hesap hareketlerinin sorulmasÄ±nÄ± istediÄŸini bunu mahkemenin reddettiÄŸini anÄ±msattÄ±. Kararda, “Mahkeme, taraflarca gösterilen her delili toplamak ve/veya getirmek ve hatta ele almak zorunda deÄŸildir. Somut olayda da; mahkememizce muhakeme ve hüküm için yeterli aydÄ±nlanma saÄŸlanmÄ±ÅŸ, toplanmasÄ± gerekli deliller toplanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan tazminat aÃ§Ä±klamasÄ±: KararÄ± veren hakim, hakim deÄŸil

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