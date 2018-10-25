Ä°nÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA

Ä°nÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 25 Ekim 2018 10:19

    NiÄŸde'de bir inÅŸaatÄ±n 9. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    NiÄŸde'de yapÄ±mÄ± süren bir inÅŸaatta iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Bor yolundaki bir inÅŸaatÄ±n 9'uncu katÄ±nda dÄ±ÅŸ mantolama iÅŸi yapan Selim Sürgit (50), dengesini kaybederek iskeleden düÅŸtü.

    NiÄŸde Ömer Halisdemir Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Sürgit, müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:23
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