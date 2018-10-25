Ä°YÄ° Parti kurucularÄ± ReÅŸat ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan AydoÄŸdu'dan istifa

Ä°YÄ° Parti kurucularÄ±ndan ReÅŸat ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan AydoÄŸdu istifa etti. GerekÃ§e olarak 'yeterince TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸi yapÄ±lmamasÄ±' gÃ¶sterildi.

Ä°YÄ° Parti kurucularÄ±ndan ReÅŸat ErdoÄŸan parti ve Genel Ä°dare Kurulu (GÄ°K) üyeliÄŸinden, Emine ErdoÄŸan AydoÄŸdu ise kurucu ve parti üyeliÄŸinden istifa etti. ReÅŸat ErdoÄŸan, istifa dilekçesinde Ä°YÄ° Parti yönetimini "hiçbir politikada Türk milliyetçiliÄŸi fikrini dikkate almamakla" eleÅŸtirdi.

Hürriyet'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ReÅŸat ErdoÄŸan, partinin geldiÄŸi noktada arzu edilen geniÅŸ kitlelere ulaÅŸma ÅŸansÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri hedef alÄ±r hale geldiÄŸini savundu. ErdoÄŸan, Türk milliyetçileri ve ülkücülere yönelik kullanÄ±lan çatÄ±ÅŸmacÄ± ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± üslubun, ortaya konulan tavÄ±r ve politikalarÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini öne sürdü.

ErdoÄŸan, dilekçesinde ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Yerel seçimlerde en büyük hedef olarak Mersin ve Manisa BüyükÅŸehir belediyelerini ve Ankara'da metropol bir ilçeyi kazanmayÄ± hedef olarak gösteren bir anlayÄ±ÅŸÄ±n amacÄ±nÄ±n Türk milliyetçileri ve ülkücüleri çatÄ±ÅŸtÄ±rmak ve buradan da günü kurtarmak olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Ä°YÄ° Parti, yönetim erkinin seçtikleri, tercihleri, kararlarÄ± ve uygulamalarÄ±yla ülkücü hukukunu zedeleyecek, ülkücüleri birbirine düÅŸürecek, bütün deÄŸerlerimizin öÄŸütülmesine ve yÄ±pratÄ±lmasÄ±na sebebiyet verecek çÄ±kmaz bir sokaÄŸa girmiÅŸtir."

Emine ErdoÄŸan AydoÄŸdu ise dilekçesinde kurucu üyelik ile parti üyeliÄŸinden istifa ettiÄŸini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:23

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