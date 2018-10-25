Gazi Ãœniversitesi'nde 'FETÃ–' operasyonu: 19 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

FotoÄŸraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)

Gazi Ãœniversitesi'nde 'FETÃ–' operasyonu: 19 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

    • 25 Ekim 2018 09:57

    Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 19 Ã¼niversite personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

    Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda meslekten ihraç edilenlerin de bulunduÄŸu Gazi Üniversitesi'nin 19 personeli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

    Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilenlerden 16'sÄ± Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lanlarÄ±n 7'sinin halen üniversitede görev yaptÄ±ÄŸÄ±, 9'unun ise meslekten ihraç edildiÄŸi öÄŸrenildi. (Ankara/AA)

    'FETÃ–'den aranan Mehmet Fecri YÄ±ldÄ±z, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:02
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