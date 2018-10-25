Star Rafinerisi Menemen OvasÄ±â€™nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor

Ekolojist avukat Arif Ali CangÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Star Rafinerisi'nin AliaÄŸa ilÃ§esini daha da kirleteceÄŸine dikkat Ã§ekti, 'Menemen ovasÄ± Ã¶lÃ¼yor' dedi

Ä°zmir AliaÄŸa’da açÄ±lÄ±ÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev tarafÄ±ndan yapÄ±lan "Star Rafineri"nin doÄŸaya verdiÄŸi zararlara dikkat çeken ekolojist avukat Arif Ali CangÄ±, oluÅŸan kirlilik yüzünden Menemen OvasÄ±'nÄ±n öldüÄŸünü belirtti.

Ä°zmir’in AliaÄŸa ilçesinde Azerbaycan Devleti Petrol Åžirketi SOCAR tarafÄ±ndan inÅŸa edilen “Star Rafineri” tesisin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 19 Ekim’de AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayip ErdoÄŸan ve Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev katÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. YÄ±llÄ±k 10 milyon ton ham petrol iÅŸleme kapasitesi bulunan tesis, yaklaÅŸÄ±k 6.3 milyar dolar yatÄ±rÄ±mla kurulduÄŸu belirtildi.

Tesis açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileÅŸtirme projesidir” sözlerini sarf etti. Milli yatÄ±rÄ±m sözlerinin aksine YeÅŸil Sol Gelecek Partisi Kurucu EÅŸ sözcüsü ve ekolojist avukat Arif Ali CangÄ±, AliaÄŸa ilçesini daha da kirleteceÄŸini belirterek kentin daha da kirletileceÄŸini söyledi.

FotoÄŸraf: Ruken Demir/MA

‘YAÅžAMI TEHDÄ°T EDÄ°YOR’

Avukat CangÄ±, “AliaÄŸa ilçesinde var olan bir kirlilik var. Zaten orada Petrol kimya tesisleri, Demir Çelik, Demir söküm ve Termik santrallerin bulunduÄŸu tesisler bulunuyor. Bu tesisler ile zaten kapasitesi dolmuÅŸ ve taÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tür tesisler Ä°zmir’in yaÅŸamÄ±nÄ± tehdit ediyor. Bu tesis dünyadaki küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik bir olumsuz etki yaratacaÄŸÄ± ortadadÄ±r. Çünkü 8 Ekim tarihinde Hükumetler ArasÄ± Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Paneli’nin (IPCC) 6 binin üzerinde bilimsel çalÄ±ÅŸmayÄ± inceleyerek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 1 buçuk derece Küresel IsÄ±nma Özel raporu Güney Kore’de onaylandÄ±. Bu raporda 1 buçuk derecenin durdurulmasÄ± için ön koÅŸul fosil yakÄ±tlardan vazgeçilmesine dikkat çekildi. Böyle bir rapor ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± günlerde ilçede siz fosil yakÄ±tÄ±na dayanan kimya tesisini yapmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Star Petrol rafinelerinin ÅŸuan ki hali ile AliaÄŸa ve dünya için pek yararlÄ± olmayacaktÄ±r” dedi.

‘KRÄ°ZLER BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° TAKÄ°P ETTÄ°’

Ekolojik kriz ve ekonomik krizin birbirini takip eden krizler olduÄŸunu dile getiren CangÄ±, AKP'nin Star Rafineri'ni yaparak ülkedeki ekonomik krizi çözüyormuÅŸ gibi hava yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

CangÄ±, ÅŸöyle devam etti: “AliaÄŸa ilçesi aÄŸÄ±r sanayi bölgesidir. DiÄŸer yandan AliaÄŸa’da oluÅŸan kirlenme yüzünden Menemen ovasÄ± ölüyor. Menemen ovasÄ±nÄ± ölmesi demek ekonomiye ciddi kayÄ±p demektir. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için tehdit demektir. AliaÄŸa ilçesinde mutlaka ve mutlaka ekolojik sorunlarÄ± belirlenmesi gerekiyor. Ekolojik sorunlara karÅŸÄ± önlemler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± zaman bir süre sonra soluduÄŸumuz hava solumaktan çÄ±kacaktÄ±r. Ä°çtiÄŸimiz su içilmekten çÄ±kacaktÄ±r. Toprak verimli gÄ±da vermeyecektir. Ä°zmir o noktaya doÄŸru eviriliyor. Dünyadaki ekolojik sorunlardan dolayÄ± yaÅŸam tükenme noktasÄ±na geliyor. YaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ± korumamÄ±z gerekiyor. Yetkililer çevre kirliliÄŸine daha fazla göz yumup kirletmeden mutlaka ama mutlaka önlem alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Yeni bir tesise kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Var olanlarÄ±n da ciddi bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±p denetlenmesi gerekiyor. AliaÄŸa araÅŸtÄ±rma komisyonun oluÅŸturulmasÄ±na bir kez daha vurgu yapmak istiyorum.” (MA)

Ä°ÅŸÃ§iler, Star Rafinerisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na neden davet edilmedi?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:20

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