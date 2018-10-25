KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu: Tek adam rejimine teslim olmayacaÄŸÄ±z

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu, ihraÃ§lara karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± oturma eyleminin 76. haftasÄ±nda 'Tek adam rejimine teslim olmayacaÄŸÄ±z' dedi.

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu, her hafta gerçekleÅŸtirdikleri ihraçlara karÅŸÄ± oturma eyleminin 76'ncÄ±sÄ±nda bir araya geldi. 754 gündür yapÄ±lan oturma eyleminde platform, “Tek adam rejimine teslim olmayacaÄŸÄ±z" vurgusu yaptÄ±.

KarÅŸÄ±yaka çarÅŸÄ±da düzenlenen eylemde açÄ±klamayÄ± platform adÄ±na EÄŸitim Sen 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç okudu. KÄ±lÄ±ç, “KHK zulmünün iÅŸimizi elimizden alarak mücadele irademizi kÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± 754 gündür teslim olmadan alanlarda itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yineleyerek gösteriyoruz” dedi.

KESK üzerinde yaratÄ±lmak istenen kuÅŸatmaya raÄŸmen, ÅŸiddet ve baskÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bir ülke için emek ve demokrasi mücadelelerini kararlÄ±lÄ±kla sürdüreceklerini vurgulayan KÄ±lÄ±ç, “Piyasa deÄŸerleriyle, sermaye putlarÄ±yla, yarattÄ±klarÄ± krizlerle, savaÅŸa tapan ahlaklarÄ± ile çekip gidecekler” diye konuÅŸtu.

"OHAL’ in kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hukuksuzlukla, baskÄ± ve ÅŸiddetle tüm toplumu tahakkümü altÄ±na almak isteyenlere karÅŸÄ±, meÅŸru ve demokratik haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±karak 'YÄ±lmak yok mücadeleye devam' demeyi sürdüreceÄŸiz” diyen KÄ±lÄ±ç, “Ne darbelere, ne statükoya ne tek adam rejimine ne de faÅŸizmine teslim olmadÄ±k,olmayacaÄŸÄ±z. Demokrasi istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 09:56

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