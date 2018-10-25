Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ± Ã¶ncesi dolar 5,70'in Ã¼zerinde (25 Ekim)

DolarÂ 5,72 liradan, avro 6,55Â liradan gÃ¼ne baÅŸladÄ±.Â

Merkez BankasÄ±'nÄ±n bugün saat 14:00'te açÄ±klayacaÄŸÄ± faiz kararÄ± beklenirken dolar güne 5.72 liradan, avro 6,55 liradan güne baÅŸladÄ±.

Dolar 5,73 liradan iÅŸlem görüyor. Avronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 6,55 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanÄ±ÅŸta dolarÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 5,69 lira, avronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 6,50 lira olmuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin salÄ± günkü grup toplantÄ±sÄ±nda yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla 5.87'ye kadar yükselen dolar, dün 5.70 seviyelerinin altÄ±na çekilmiÅŸ ancak bu seviyelerde tutunamamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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