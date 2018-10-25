Merkez BankasÄ± faiz oranlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±

Merkez BankasÄ± politika faizini yÃ¼zde 24'te sabit tuttu. Dolar 5,65 liranÄ±n altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â

Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± (politika faizi) yüzde 24’te sabit tutma kararÄ± aldÄ±.

Merkez BankasÄ±’nÄ±n PPK toplantÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±n duyurulduÄŸu açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Son dönemde açÄ±klanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸtiÄŸine iÅŸaret etmektedir. DÄ±ÅŸ talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaÅŸlama hÄ±zlanmaktadÄ±r. YakÄ±n dönemde enflasyon görünümüne iliÅŸkin geliÅŸmeler fiyat istikrarÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli risklere iÅŸaret etmiÅŸtir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n alt kalemler bazÄ±nda genele yayÄ±lan bir nitelik gösterdiÄŸi dikkat çekmektedir. Ä°ç talep koÅŸullarÄ±ndaki zayÄ±flamaya raÄŸmen fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±nda gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarÄ± yönlü risk oluÅŸturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla güçlü bir parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma gerçekleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸtir."

Merkez BankasÄ±, eylül ayÄ±nda faizi sert bir ÅŸekilde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmiÅŸti.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n bugün açÄ±klayacaÄŸÄ± faiz kararÄ± beklenirken dolar güne 5.72 liradan, avro 6,55 liradan güne baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Merkez BankasÄ± faiz oranÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 5,65 liranÄ±n altÄ±nda iÅŸlem görmeye baÅŸladÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin salÄ± günkü grup toplantÄ±sÄ±nda yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla 5.87'ye kadar yükselen dolar, dün 5.70 seviyelerinin altÄ±na çekilmiÅŸ ancak bu seviyelerde tutunamamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'Faizde Merkez BankasÄ±nÄ± suÃ§la, sÄ±yrÄ±l' taktiÄŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:37

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