Devlet, McKinsey ile Ã§alÄ±ÅŸmaya 1.5 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸ

VarlÄ±k Fonuâ€™na dair denetim belgelerinin ve raporlarÄ±n, 1 Åžubat 2017'den beri ABD'li danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi McKinsey ile paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen Türkiye VarlÄ±k Fonu denetim raporlarÄ±ndan çÄ±kan bir belge, devletin, ErdoÄŸan’Ä±n "çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z" dediÄŸi ABD’li danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi McKinsey ile 1.5 yÄ±l önce çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

Türkiye’nin dev kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n devredildiÄŸi Türkiye VarlÄ±k Fonu’na (TVF) iliÅŸkin denetim raporlarÄ±, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi.

Komisyondaki dünkü görüÅŸmelerde AKP kapalÄ±, HDP ve CHP ise açÄ±k oturum istedi. TartÄ±ÅŸmalar sonunda görüÅŸmeler, aralÄ±k ayÄ± sonuna ertelendi. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Bülent KuÅŸoÄŸlu, “AKP kapalÄ± oturum istedi. Böyle saçmalÄ±k olamaz. Neyi, kimden gizliyorsunuz” dedi. KuÅŸoÄŸlu, denetim raporlarÄ±nÄ±n “gizli” damgalÄ± olmasÄ± konusunda da, “Oraya gizli yazÄ±ldÄ± diye gizli olmaz. SPK YasasÄ±’na göre ÅŸeffaf ve açÄ±k olmasÄ± gerekir” diye konuÅŸtu.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan ise “AKP’nin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanan Türkiye VarlÄ±k Fonu ve bünyesinde kurulan alt fonlarÄ±n mali tablolarÄ± ve faaliyetleri hakkÄ±ndaki denetim ve inceleme raporlarÄ±nÄ±n Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘gizli’ oturumda görüÅŸme giriÅŸimini engellediklerini” söyledi.

Paylan, “Ä°ki polisin beklediÄŸi komisyon kapÄ±sÄ±nda, basÄ±na da haber verilmeden gizli bir toplantÄ±yla denetim raporlarÄ±nÄ±n görüÅŸülmek istendiÄŸini” ifade etti.

Paylan, “Bugün denetim raporunu gizli bir oturumla görüÅŸmeye kalktÄ±lar. Usul tartÄ±ÅŸmasÄ± açtÄ±k ve VarlÄ±k Fonunun neden gizli görüÅŸüldüÄŸünü hangi yasaya tabi olarak görüÅŸüldüÄŸünü sorduk. CumhurbaÅŸkanÄ±ndan gizli belgesiyle gönderildiÄŸi için bu raporun oturumun gizli yapmasÄ±nÄ± esas almÄ±ÅŸlar buna itiraz ettik, esasa geçmeden oturumu kapattÄ±rdÄ±k” dedi.

Paylan ayrÄ±ca sosyal medya hesabÄ±ndan “BakÄ±n, Meclis’e gelen VarlÄ±k Fonu Denetim Raporu’ndan ne çÄ±ktÄ±! Hazine BakanÄ±nÄ±n 2 ay önce 'çalÄ±ÅŸmaya karar verdik', ErdoÄŸan’Ä±n 'çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z' dediÄŸi McKinsey ile 1 Åžubat 2017 tarihinden beri çalÄ±ÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ” diyerek TVF eski Genel Müdürü Mehmet Bostan’Ä±n yazÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

BakÄ±n, Meclise gelen VarlÄ±k Fonu denetim raporundan ne çÄ±ktÄ±!



Hazine BakanÄ±nÄ±n iki ay önce “çalÄ±ÅŸmaya karar verdik”, ErdoÄŸan’Ä±n “çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z” dediÄŸi McKinsey ile

1 Åžubat 2017 tarihinden beri çalÄ±ÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. pic.twitter.com/eUEoWpCJJt — Garo Paylan (@GaroPaylan) 24 Ekim 2018

Metinde, Bostan’Ä±n uluslararasÄ± denetim ÅŸirketi KPMG’nin Türkiye Genel Müdürü Murat Alsan’a gönderdiÄŸi 1 Åžubat 2017 tarihli yazÄ± yer alÄ±yor. YazÄ±da Bostan, Alsan’dan ÅŸu talepte bulunuyor:

“Mali denetim ve ilgili çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin elde edilen her türlü veri ve deÄŸerleme sonuçlarÄ±nÄ± içeren raporlarÄ±nÄ±zÄ± McKinsey DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Hizmetleri Ltd. Åžti. yetkili proje takÄ±mÄ± ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na izin verir ve paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± rica ederim.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

'McKinsey, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Hazinesiâ€™ne kayyÄ±m olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 09:43

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