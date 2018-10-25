69.9 milyar dolarlÄ±k Ã¶zelleÅŸtirmenin 61.7 milyarÄ± son 16 yÄ±lda yapÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 69.9 milyar dolarlÄ±k Ã¶zelleÅŸtirmenin 61.7 milyar dolarÄ±nÄ±n son 16 yÄ±lda AKP dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TBMM’ye sunulan 2019 bütçe gerekçesinde özelleÅŸtirme hedeflerine de yer verildi. Gerekçede, AKP’nin iktidara geldiÄŸi 2002 sonrasÄ±nda kamu mallarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±, “Özellikle 2003 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren ülkemizde özelleÅŸtirme uygulamalarÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denilerek kabul edildi. Türkiye tarihinde gerçekleÅŸtirilen 69.9 milyar dolarlÄ±k özelleÅŸtirmenin 61.7 milyar dolarÄ±nÄ±n son 16 yÄ±lda AKP döneminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yerli ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n özelleÅŸtirme projelerine artan ilgisinin Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri haline geldiÄŸi savunulan bütçe gerekçesinde, özelleÅŸtirmelerin bundan sonra da sürdürüleceÄŸi kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa ÇakÄ±r'Ä±n haberine göre 2019 Bütçe Gerekçesi’nde dikkat çeken veriler ÅŸöyle:

â– 273 kuruluÅŸta hisse senedi veya varlÄ±k satÄ±ÅŸ/devir iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. Bu kuruluÅŸlardan 268’inde özelleÅŸtirme kapsamÄ±nda kamu payÄ± kalmadÄ±.

â– ÖzelleÅŸtirmelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1986 yÄ±lÄ±ndan 9 AÄŸustos 2018’e kadar gerçekleÅŸtirilen satÄ±ÅŸ/devir uygulamalarÄ±nÄ±n toplam tutarÄ± 69.9 milyar dolar oldu. Bu özelleÅŸtirmelerin 8.2 milyar dolarÄ± 1986 ile 2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. En fazla özelleÅŸtirme 12.4 milyar dolar ile 2013’te yapÄ±ldÄ±.

â– ÖzelleÅŸtirme Fonu’ndan Hazine’ye Telekom dahil olmak üzere 1995 yÄ±lÄ±ndan 8 AÄŸustos 2018’e kadar toplam 48.9 milyar dolar transfer edildi. AyrÄ±ca 1995’ten 8 AÄŸustos 2018’e kadar programdaki kuruluÅŸlara da toplam 15.8 milyar dolar borç ve sermaye olarak aktarma yapÄ±ldÄ±.

â– 2018’de ihalesi tamamlanan toplam 100 megavat gücündeki 6 HES’in devrine iliÅŸkin onay süreçleri devam ediyor. ÖzelleÅŸtirme programÄ±ndaki toplam 598 megavat kurulu güce sahip 12 HES’e iliÅŸkin özelleÅŸtirme hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± da sürüyor.

â– Alpu sahasÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan Elektrik Üretim AÅž’ye ait diÄŸer sahalar için de ihalelere çÄ±kÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

â– Otoyol ve köprülerin özelleÅŸtirilmesi için strateji belirleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Gerekçede, “Bu kapsamda en uygun özelleÅŸtirme yöntemi yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda belirlenecek olup özelleÅŸtirme stratejisinin tespiti sonrasÄ±nda iÅŸlemlere baÅŸlanÄ±lacaktÄ±r” denildi.

â– 14 ÅŸeker fabrikasÄ±ndan Kastamonu hariç 13’ü satÄ±ldÄ±. Gerekçede, “Halen alÄ±cÄ±lar ile varlÄ±k satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi imzalanmasÄ± süreçleri yürütülmektedir” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 08:54

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