Esenyurt'taki fabrika yangÄ±nÄ±yla ilgili 2 iÅŸÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Esenyurt'taki 3 fabrika yangÄ±nÄ±na, fabrika bahÃ§esinde yakÄ±lan sobanÄ±n neden olduÄŸu iddia edildi. 2 iÅŸÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde kurulu Anadolu Palet fabrikasÄ±nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. HÄ±zla büyüyen yangÄ±n, baÅŸta bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabrikasÄ± olmak üzere çevrede binalara sÄ±çradÄ±.

Ä°tfaiye ekiplerinin yoÄŸun uÄŸraÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, ekipler bölgede soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± ve duman tahliye iÅŸlemlerini sürdürdü.

Ä°stanbul ValiliÄŸi "Üç fabrikayÄ± etkileyen yangÄ±n, BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup herhangi bir ölü ya da yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r" dedi.

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YANGINA SOBA NEDEN OLDU Ä°DDÄ°ASI

Palet fabrikasÄ±nda çÄ±kan ve çevredeki iki fabrikaya daha sÄ±çrayan yangÄ±nla ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ±n izlenmesi ve görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n dinlenmesi üzerine, fabrika bahçesinde yaktÄ±klarÄ± sobanÄ±n devrilmesiyle yangÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olduklarÄ± iddia edilen Afganistan uyruklu iÅŸçiler Ahmet K. ve Mecid G. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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'YANGINLARI MECLÄ°S GÜNDEMÄ°NE TAÅžIDIK HALA CEVAP ALAMADIK'

YangÄ±n sonrasÄ± olay yerine gelerek incelemelerde bulunan CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Can kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ± son derece sevindirici. Bu ne ilktir ne de sondur. 8 ay önce TBMM'ye bir araÅŸtÄ±rma önergesi verdik. Son bir yÄ±ldÄ±r Türkiye'nin baÅŸta Ä°stanbul olmak üzere çeÅŸitli illerinde yüksek oranda yangÄ±nlarÄ±n çÄ±kmasÄ±, sadece teknik bir arÄ±zaya baÄŸlanacak kadar basit olmadÄ±ÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m. 8 ay geçmesine raÄŸmen yetkililerden sorumuza cevap almÄ±ÅŸ deÄŸiliz." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 17:43

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