Esenyurt'taki fabrika yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Esenyurt'taki Anadolu Palet fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabrikasÄ±na sÄ±Ã§radÄ±. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde kurulu Anadolu Palet fabrikasÄ±nda sabah saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. HÄ±zla büyüyen yangÄ±n, baÅŸta bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabirikasÄ± olmak üzere çevrede binalara sÄ±çradÄ±.

YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanayi bölgesine çevre ilçelerden çok sayÄ±da itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevrede yerleÅŸim yeri olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken yangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, Ä°stanbul ValiliÄŸi yangÄ±nda ölü ve yaralÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada "Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaÅŸÄ±k 4 bin metrekare açÄ±k alanda paletlerde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n 3 katlÄ± ve 4 katlÄ± iÅŸ yerlerine sirayeti oldu" denildi.

YangÄ±na, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiÄŸi ifade edildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 09:45

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