Esenyurt'ta palet fabrikasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n

Ä°stanbul Esenyurt'taki Anadolu Palet fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabrikasÄ±na sÄ±Ã§radÄ±. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde kurulu Anadolu Palet fabrikasÄ±nda sabah saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. HÄ±zla büyüyen yangÄ±n, baÅŸta bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabirikasÄ± olmak üzere çevrede binalara sÄ±çradÄ±.

YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanayi bölgesine çevre ilçelerden çok sayÄ±da itfaiye ekibi yönlendirildi. YangÄ±na havadan da müdahale edilmesi bekleniyor.

Çevrede yerleÅŸim yeri olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken binalarda çalÄ±ÅŸan bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na ve yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 07:59

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