Esenyurt'ta palet fabrikasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n

FotoÄŸraf: Evrensel

Esenyurt'ta palet fabrikasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n

    • 25 Ekim 2018 07:43

    Ä°stanbul Esenyurt'taki Anadolu Palet fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabrikasÄ±na sÄ±Ã§radÄ±. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

    Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde kurulu Anadolu Palet fabrikasÄ±nda sabah saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. HÄ±zla büyüyen yangÄ±n, baÅŸta bitiÅŸikteki Kevgeb Metal fabirikasÄ± olmak üzere çevrede binalara sÄ±çradÄ±.

    YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanayi bölgesine çevre ilçelerden çok sayÄ±da itfaiye ekibi yönlendirildi. YangÄ±na havadan da müdahale edilmesi bekleniyor.

    Çevrede yerleÅŸim yeri olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken binalarda çalÄ±ÅŸan bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na ve yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

    FotoÄŸraf: Evrensel

    FotoÄŸraf: Evrensel

    (Ä°stanbul/EVRENSEL)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 07:59
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER EsenyurtyangÄ±n