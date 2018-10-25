ArÅŸiv FotoÄŸraf: BergtuÄŸ Öncü/DHA
Antalya'da midibÃ¼s heyelana kapÄ±ldÄ±: 1 Ã¶lÃ¼
Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde heyelana kapÄ±lan midibÃ¼ste bulunan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilçesinde heyelana kapÄ±lan midibüste bulunan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkisinde akÅŸam baÅŸlayan saÄŸanak sonrasÄ± heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir yönetimindeki 07 UK 250 plakalÄ± Midibüs heyelanda sürüklendi. Sürücü Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan 70 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Gökkurt midibüsten çÄ±kamadÄ±.
Olay yerine ulaÅŸan belediye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu midibüs topraktan çÄ±karÄ±lÄ±rken, Mustafa Gökkurt'un cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan cenaze GazipaÅŸa Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)