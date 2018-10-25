Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ raporu: Ä°hraÃ§lar devam edebilir

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ rapor yayÄ±mladÄ±: Ä°hraÃ§lar devam edebilir.Â

UluslararasÄ± Af Örgütü, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tüm Türkiye'de ilan edilen OHAL sürecinde çÄ±kartÄ±lan KHK'lerle kamu görevlerinden ihraç edilen yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin durumunu ele alan bir rapor yayÄ±mladÄ±. Raporda ihraçlarÄ±n devam edebileceÄŸi belirtilirken ihraç edilenlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± da belirtildi.

UluslararasÄ± Af Örgütü Ä°stanbul Tophane’deki ÅŸubesinde yapÄ±lan toplantÄ±da, “DönüÅŸü olmayan ihraçlar: Türkiye’de kamuda ihraç edilenler için çözüm yok” adlÄ± raporunu yayÄ±mladÄ±.

OHAL SÜRECÄ°NDE GERÇEKLEÅžEN Ä°HRAÇLAR VE Ä°NSAN HAKLARI Ä°HLALLERÄ°

Gazete Duvar’dan HacÄ± BiÅŸkin’in haberine göre; OHAL sürecinde yaÅŸanan hak ihlalleri de raporda yer aldÄ±. Bu ihlallere ÅŸöyle yer verildi:

* Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸmelerde korunan bazÄ± temel hak ve özgürlükleri güvence altÄ±na alma yükümlülüÄŸünü askÄ±ya alma imkanÄ± verdi

* Ülkedeki insan haklarÄ± durumu süratle kötüye gitti

* Keyfi gözaltÄ±lar ve istismar edici nitelikteki kovuÅŸturmalar arttÄ±

* En az 203 medya organÄ± kapatÄ±ldÄ±, 150’den fazla gazeteci ve medya çalÄ±ÅŸanÄ± cezaevine konuldu

* Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n içinde bulunduÄŸu ortam giderek düÅŸmanca bir hal aldÄ±

* Binlerce dernek, vakÄ±f, sendika ve diÄŸer sivil toplum örgütü kapatÄ±ldÄ±

SAYILARLA KAMU SEKTÖRÜNDEKÄ° Ä°HRAÇLAR

YaklaÅŸÄ±k 130 bin kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ihraç edildiÄŸi sektörler raporda ÅŸöyle verildi:

* 33 bin 500 öÄŸretmen

*7 bin saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±

* 31 bin 500 polis

* 6 bin akademisyen

* 13 bin silahlÄ± kuvvetler mensubu

* 39 bin diÄŸer kamu çalÄ±ÅŸanÄ±

Ä°HRAÇLARDA ‘DEVAM’ GÖRÜNÜYOR

Ä°hraçlarÄ±n kamu sektöründe neredeyse her alanÄ± etkilediÄŸi belirtilen raporda, ihraçlarÄ±n sürebileceÄŸi de ifade edildi: “OHAL sona ermiÅŸ olsa da Türkiye’deki hükümet kitlesel nitelikli bu ihraçlara devam etmeye kararlÄ± görünüyor.”

Raporda ele alÄ±nan bir diÄŸer husus ise OlaÄŸanüstü Hal Ä°nceleme Komisyonu… Venedik Komisyonu görüÅŸlerinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporda, “Böyle bir kurulun esas amacÄ± tüm vakalarda kiÅŸiye özgü muamele etmesi olacak. Bu kurulun hukuk kurallarÄ±nÄ±n temel ilkelerine saygÄ±lÄ± olmasÄ±, somut kanÄ±tlarÄ± incelemesi ve gerekçeli kararlar vermesi gerekecek. Bu kurul baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olmalÄ±….”

Ä°HRAÇ EDÄ°LENLER KONUÅžUYOR: SELAM VERMEKTEN BÄ°LE ÇEKÄ°NÄ°YORLAR

Raporda ihraç edilmiÅŸ kiÅŸilerin ihraç sürecinde neler yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair görüÅŸlerine de yer verildi. Raporda görüÅŸlerine yer verilen bir öÄŸretmen ÅŸöyle konuÅŸuyor: “DüÅŸünün bir sabah uyanmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z hem siz hem eÅŸiniz ihraç edilmiÅŸ. YapabileceÄŸiniz baÅŸka hiçbir iÅŸ yok. NasÄ±l geçineceÄŸinizi bilmiyorsunuz. Ä°nsanlar size selam vermekten bile çekiniyorlar. KomÅŸularÄ±nÄ±z size farklÄ± bir gözle bakÄ±yor…”

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan ihraç edilen ziraat mühendisi bir kiÅŸinin görüÅŸleri ise raporda ÅŸöyle yer aldÄ±: “Bir ÅŸekilde damgalandÄ±m. Akademik kariyerime devam etmem engellendi. Gidip inÅŸaatta çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çünkü baÅŸka hiçbir yerde kimse bana iÅŸ vermek istemedi…”

HÜKÜMETE TAVSÄ°YELER

Raporun tavsiyeler bölümünde ise ihraç edilenlerin görevine iade edilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Tavsiyeler bölümünde ÅŸunlara yer verildi: “Ä°hraç edilen kamu sektöründe çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n eski hale iade ve maddi tazminat da dahil olmak üzere tam bir onarÄ±ma eriÅŸimlerinin saÄŸlanmasÄ± güvence altÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Keyfi ihraçlara son verilmelidir. Keyfi ihraçlara son verilmelidir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 01:11

www.evrensel.net