Venezuela'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar 11 can aldÄ±

Venezuela'da etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ve buna baÄŸlÄ± meydana gelen su taÅŸkÄ±nlarÄ± nedeniyle 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Â

Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Panama ve diÄŸer ülkelerin bulunduÄŸu bölgede eylül ayÄ±nda baÅŸlayan ve aralÄ±k ortalarÄ±na kadar süreceÄŸi deÄŸerlendirilen ikinci yaÄŸmur sezonu, toprak kaymalarÄ± ve su taÅŸkÄ±nlarÄ±yla can almaya devam ediyor.

Venezuela'daki El Universal gazetesinde yer alan habere göre, Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Randy Rodriguez, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkesindeki hasar ve kayÄ±plara iliÅŸkin bilgi verdi.

Rodriguez, ülke genelinde yaÅŸanan nehir taÅŸkÄ±nlarÄ±nda 11 kiÅŸinin öldüÄŸü, 3 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n en çok Merida, Lara, Delta, Sucre, Miranda eyaletlerini vurduÄŸunu bildiren Rodriguez, ülke genelinde bin 699 kiÅŸinin sÄ±ÄŸÄ±nma merkezlerinde bulunduÄŸunu kaydetti.

Rodriguez, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle 377 alt geçit ve 16 köprüde hasar oluÅŸtuÄŸu, 146 bölgede toprak kaymalarÄ± görüldüÄŸü, 53 nehir ve 55 derede su taÅŸkÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Sivil Koruma biriminin 24 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Rodriguez, ekiplerin 200'e yakÄ±n belediyede acil durumlara müdahale ettiÄŸini söyledi.

Öte yandan Venezuela Ulusal Meclisi'nin Yönetim ve Hizmetler Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve Milletvekili Nora Bracho, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ülkede VenezuelalÄ±larÄ±n yaÅŸam kalitesine yönelik geliÅŸtirilen bir kamu hizmeti politikasÄ± olmamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Bracho, "Bu durum Venezuela'da yaÅŸandÄ±. Bu yüzden buradan merkezi ve eyalet hükümetlerine bu trajedilerin yaÅŸanmamasÄ± ve önlem almalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

KOLOMBÄ°YADA 20 KÄ°ÅžÄ° ÖLMÜÅžTÜ

Bölgede son dönemde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar, Kolombiya'da da su baskÄ±nlarÄ± ve toprak kaymalarÄ±na neden oluyor.

Ülkenin kuzey batÄ±sÄ±ndaki Caldas yönetim bölgesi kÄ±rsalÄ±nda 11, orta kesimdeki Santander yönetim bölgesi kÄ±rsalÄ±nda ise 5'i çocuk, 9 kiÅŸi toprak kaymalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)

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