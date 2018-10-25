Ä°talya, Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irecek

Ä°talya: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Suudi Arabistan'a silah tedarikini durdurmayÄ± kesinlikle deÄŸerlendiriyoruz.

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enzo Moavero Milanesi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan ülkesinin Suudi Arabistan'a uygulayabileceÄŸi muhtemel ambargoya iliÅŸkin, "Ä°talya, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayÄ± kesinlikle deÄŸerlendiriyor." dedi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Milanesi, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik silah tedarikini durdurmayÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Milanesi, "Ä°talya, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayÄ± kesinlikle deÄŸerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerlendireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

AVRUPA ÜLKELERÄ°NÄ°N RÄ°YAD'LA SÄ°LAH TÄ°CARETÄ°

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Almanya, Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±rken diÄŸer AB ülkelerine aynÄ±sÄ±nÄ± yapmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü (SIPRI) verileri, Suudi Arabistan'Ä±n dünya genelinde geçen yÄ±l en fazla silah ithalatÄ± yapan ülke olduÄŸunu gösteriyor.

SIPRI'nin 2013-2017 verilerine göre, Ä°ngiltere, silah ticaretinin yüzde 48,8'ini Suudi Arabistan ile yaparak Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkeleri arasÄ±nda Riyad'a en fazla silah ihracatÄ± yapan ülke olarak baÅŸÄ± çekiyor.

Ä°ngiltere'yi, Belçika (yüzde 32), Ä°sveç (yüzde 12,8), Slovakya (yüzde 11,8), Ä°spanya (yüzde 8,3), Avusturya (yüzde 7,7), Ä°talya (6,3), Finlandiya (5,8), Fransa (5,5), Bulgaristan (5,4), Almanya (3,1) ve Hollanda (2,4) takip ediyor.

NE OLMUÅžTU?

KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülmüÅŸtü. KaÅŸÄ±kçÄ±, evlilik iÅŸlemleri için gittiÄŸi konsolosluktan çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nerede olduÄŸunun bilinmediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan, 20 Ekim'de gazetecinin akÄ±betiyle ilgili endiÅŸelerin artmasÄ± sonucunda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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