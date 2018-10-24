ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi vuruldu

ABD'nin Kentucky eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin vuruldu.

Kentucky eyaletindeki bir markette silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Polis, çok sayÄ±da kiÅŸinin vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ABD'nin Kentucky eyaletine baÄŸlÄ± Jefferson bölgesindeki bir markette silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi duyuruldu.

Jeffersontown Polis yetkililerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bir markette düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da kiÅŸinin vurulduÄŸu belirtildi.

Olayda bir ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden yetkililer, ölü ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ±na dair henüz açÄ±klama yapmadÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 23:45

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