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FotoÄŸraf: Pixabay
ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi vuruldu
24 Ekim 2018 23:34
ABD'nin Kentucky eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin vuruldu.
Kentucky eyaletindeki bir markette silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Polis, çok sayÄ±da kiÅŸinin vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±.
ABD'nin Kentucky eyaletine baÄŸlÄ± Jefferson bölgesindeki bir markette silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi duyuruldu.
Jeffersontown Polis yetkililerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bir markette düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da kiÅŸinin vurulduÄŸu belirtildi.
Olayda bir ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden yetkililer, ölü ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ±na dair henüz açÄ±klama yapmadÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 23:45
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