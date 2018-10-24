Canan Karatay: Vegan demek tahÄ±l beyinli demek, veganlÄ±k hastalÄ±ktÄ±r

Canan Karatay veganlarÄ± hedef aldÄ±: TahÄ±l yersek tahÄ±l beyinli oluruz. Vegan demek tahÄ±l beyinli demek. Veganlar kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼dÃ¼r. VeganlÄ±k hastalÄ±ktÄ±r.

Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, veganlÄ±k konusunda “TahÄ±l yersek koyun gibi oluruz. TahÄ±l yersek tahÄ±l beyinli oluruz. Vegan demek tahÄ±l beyinli demek. Veganlar kÄ±sa ömürlüdür. Veganlar yalnÄ±z tahÄ±l yiyor tavÅŸan ve koyun gibi. VeganlÄ±k hastalÄ±ktÄ±r” dedi.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen araÅŸtÄ±rmada konuÅŸan Karatay, Kaya tuzunun aslÄ±nda bir tuz deÄŸil, çok önemli bir mineral olduÄŸunu belirtti. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. Rafine edilmesi lazÄ±m" dedi.

'SOFRA TUZU TEHLÄ°KELÄ°DÄ°R'

Habertürk’e deÄŸerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, "ÖÄŸütülmemiÅŸ, rafine olmamÄ±ÅŸ kaya tuzu. Kristale bir ÅŸey bulaÅŸmaz. Tuz tüketmezsek hayat olmaz. Bütün sinir sistemimizin iletisindeki her ÅŸeyin altÄ±nda tuz var. Tuz olmazsa hiçbir organÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmaz " diye konuÅŸtu. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. Ä°ÅŸlem görüyor. Tuz çok önemli bir madde. Rafine edilmesi lazÄ±m. Tansiyonu yükselten ÅŸekerdir. Tuzsuz hayat olmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Karatay, "Kaya tuzu le suyu içebilirsiniz. Bu saÄŸlÄ±klÄ±. Ast yapan ÅŸekerdir, ekmektir, undur, ÅŸekerli ve gazlÄ± içeceklerdir" dedi. "

‘TAHIL YERSEK KOYUN GÄ°BÄ° OLURUZ’

Canan Karatay, "TahÄ±l hayvan yemidir. Ä°nsan vücudu tahÄ±llarÄ± kullanmaya programlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. TahÄ±l yersek koyun gb oluruz. TahÄ±l yersek tahÄ±l beyinli oluruz. Vegan demek tahÄ±l beyinli demek. Veganlar kÄ±sa ömürlüdür. Veganlar yalnÄ±z tahÄ±l yiyor tavÅŸan ve koyun gibi. VeganlÄ±k hastalÄ±ktÄ±r" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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