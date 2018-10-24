Adnan Oktar'Ä±n aÄŸabeyi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

AralarÄ±nda Adnan Oktar'Ä±n aÄŸabeyi Kenan Oktar'Ä±n da bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 2. dalga operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 15 ÅŸüpheliden 7'si tutuklandÄ±. AralarÄ±nda Adnan Oktar'Ä±n aÄŸabeyi Kenan Oktar'Ä±n da bulunduÄŸu 8 ÅŸüpheli ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar örgütüne iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda düzenlenen 2.dalga operasyonda 33 ÅŸüpheliden, 17'si yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerden 15'i adliyeye sevk edilirken; 2'si emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na çÄ±karÄ±larak savcÄ±lÄ±k sorgularÄ± yapÄ±lan 15 ÅŸüpheliden 7'sinin tutuklanmasÄ± talep edilirken Adnan Oktar'Ä±n aÄŸabeyi Kenan Oktar'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 ÅŸüphelinin ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi. Ä°stanbul Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edilen ÅŸüphelilerden 7'sinin tutuklanmasÄ±na karar verildi. Kenan Oktar'Ä±n da bulunduÄŸu 8 ÅŸüpheli ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

16 ÅžÜPHELÄ° ARANIYOR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne iliÅŸkin soruÅŸturmada, 22 Ekim Pazartesi günü 33 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Düzenlen operasyonda 17 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ; 16 ÅŸüpheli ise adreslerinde bulunamamÄ±ÅŸtÄ±. Yakalanamayan ÅŸüpheliler halen aranÄ±yor. (DHA)

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