Ä°nce Ä°BB adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸartÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: SandÄ±k koyulursa varÄ±m

CHP'li Muharrem Ä°nce, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olma ÅŸartÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Ãœyelerin Ã¶nÃ¼ne sandÄ±k koyulursa varÄ±m.Â

CHP'li Muharrem Ä°nce, CNN TÜRK'te “Buket AydÄ±n'la 40” programÄ±na konuk oldu.

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Ä°stanbul BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için tek ÅŸartÄ±nÄ±n sandÄ±k olduÄŸunu açÄ±klayan Muharrem Ä°nce, “Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"259 bin kiÅŸi yanlÄ±ÅŸ yapamaz. Partinin Ä°stanbul'daki üye sayÄ±sÄ±. OnlarÄ±n önüne sandÄ±k konulmalÄ±dÄ±r, baÅŸka hangi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu konuda yarÄ±ÅŸmak istiyorsa partililer bunu belirlemelidir. GeçmiÅŸte bunun örnekleri var. Böyle bir yapÄ±lanmayla seçimin kazanÄ±labileceÄŸini düÅŸünüyorum, önce partinin ayaÄŸa kalkmasÄ± lazÄ±m, böyle bir yarÄ±ÅŸ olursa varÄ±m. Bunun haricinde bir yarÄ±ÅŸta yokum. 'Gel seni aday yapalÄ±m', ben yokum. Küskün seçmenin barÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bu ÅŸekilde bir baÅŸarÄ± hikâyesinin yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± yani Ä°stanbul seçiminin önümüzdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimi için bir prova olduÄŸunu, buradan baÅŸlayarak Türkiye'yi ayaÄŸa kaldÄ±rabileceÄŸimizi, ekonomiyi düzeltebileceÄŸimizi, terörü sonlandÄ±rabileceÄŸimizi, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hayallerini gerçekleÅŸtirebileceÄŸimizi, bunu yapabileceÄŸimizi düÅŸünüyorum. Aksi halde ben yokum, partimin kazanmasÄ± için uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m o ayrÄ± bir mesele."

BÄ°Z SEÇÄ°MÄ° 'GEL BAKALIM MUHARREM' DEDÄ°ÄžÄ° AN KAYBETTÄ°K

Muharrem Ä°nce seçimin kaybedilmesine dair özeleÅŸtiriniz var mÄ± sorusuna da, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etme biçimini hjatÄ±rlatarak cevap verdi: “Biz seçimi 'Gel bakalÄ±m Muharrem' dediÄŸi an kaybettik. Millet bu çift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sevmedi” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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