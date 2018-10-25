‘Diyanet öncelikle geçmişiyle yüzleşmelidir’

Serpil BERK

Dersim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilk defa bir cemevini ziyaret etmesini değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez Yöneticisi Ali Doğan, ziyaretin yerel seçimler öncesi olmasının düşündürücü olduğunu belirterek öncelikle geçmişle yüzleşilmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dersim’de bir cemevine ziyaret gerçekleştirmişti. Erbaş, “İlk defa bir cemevini ziyaret ediyorum” demişti. Erbaş ayrıca “Sizin talepleriniz bizim de taleplerimizdir. Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz” diye konuşmuştu. Erbaş’ın ilk defa cemeevi ziyaretini Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Genel Merkez Yöneticisi Ali Doğan Evrensel’e değerlendirdi.

Doğan, “Cemevlerini herkes ziyaret edebilir. Bahsettiğimiz ziyareti sıradan biri değil Diyanet İşleri Başkanı gerçekleştiriyor. Binlerce yıldır inancı, itikati, kültür ve yaşamı yok sayılan bir inancın mekânına yapıldı ziyaret. Bundan sonrası Alevilik inancının geliştirilmesine katkı sunulur, Alevilerin talepleri karşılanırsa elbette ki olumlu bir adım olarak değerlendiririz” dedi.

‘DÜĞÜN, BAYRAM DEĞİL BİZİ ÖPÜYOR’

Ziyarete dönük kafalarda oluşan soru işaretlerine de değinen Doğan, “Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde yapılan bu ziyaret bizi düşündürüyor. Diyanet geçmişiyle yüzleşmelidir öncelikle. Ve toplumsal yaşam biçimi haline gelen inancımızın yaşaması için adımlar atmalıdır. Basit haliyle ilk duyduğumuzda aklımıza düğün, bayram değil gelmiş bizi öpüyor diye düşündük. Çünkü binlerce yıldır yok sayıldık. Bu yok saymaya ve tanınmamaya Diyanet’te dâhildir. Alevilerin kanat önderleri var, bunlarda ziyaret edilip talepleri dinlenebilir. Şu an için bizler niyeti sorguluyoruz ve sonrasında ne olacak onu gözlemliyoruz. Fakat öncelikle bu yaşanan geçmişle yüzleşmek gerekiyor ” diye konuştu.

'ALEVİLİK MİLLİLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR'

Alevilik inancına dönük kentteki diğer bir gelişmeye dikkat çeken Doğan, “Bir diğer durumda Munzur Üniversitesi bünyesinde Hacı Bektaşi Veli ile ilgili çalıştaylar yapılarak, Alevilik milli stratejinin bir parçası haline getirilmek istendi. Milli stratejiye hizmet etmeyen Aleviliği savunan diğer mercilerin yasak sayılmasına dönüştürülmesi hedeflendi. Hacı Bektaşi Veli bizlerde dâhil Alevilerin büyük değerlerinden biridir. Bu değerin arkasına gizlenilerek Aleviliği milli strateji haline dönüştürmek bizlere ne sağlayacak?” diye soruyor.