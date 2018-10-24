Gazi Ãœniversitesi, tasarrufu Ã¶ÄŸrenciden yaptÄ±: Topluluklara araÃ§ yok

Gazi Ãœniversitesinde 'tasarruf tedbirleri' adÄ± altÄ±nda Ã¶ÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n etkinliklerinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildi.

Gazi Üniversitesinde Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gönderdiÄŸi yazÄ±da, “Devletimizce alÄ±nan tasarruf tedbirleri nedeniyle” bu yÄ±l öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n etkinliklerine araç verilmeyeceÄŸi belirtildi.

Gazi Üniversitesi geçtiÄŸimiz günlerde saÄŸlÄ±k malzemeleri ve tedavide tasarruf talimatÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu. Ancak tasarrufun sadece hastanede olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Okulun ilk haftalarÄ±nda Gazi Üniversitesinde tasarruf tedbirleri nedeniyle öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n etkinliklerinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildi. Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k Kültür ve Spor Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderdiÄŸi yazÄ±da, öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n bu yÄ±l yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± etkinlikler kapsamÄ±nda ÅŸehir içi ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± araç taleplerinin tasarruf tedbirleri nedeniyle karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n mümkün olmayacaÄŸÄ± bildirildi. Mevcut araçlarÄ±n yetersizliÄŸi ve mekanik, kaporta ve gerekli belgelerin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen yazÄ±da, “Devletimizce alÄ±nan tasarruf tedbirleri nedeniyle taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± mümkün görülmemektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 20:49

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