Burslara yapÄ±lan 30 TL zam, kitap parasÄ± bile deÄŸil

Gazi Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri, burslara yapÄ±lan 30 TLâ€™lik zammÄ±n dertlerine deva olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Gazi Üniversitesi ve onun bölünmesiyle kurulan Ankara HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi öÄŸrencileri de krizin etkilerini yoÄŸun bir ÅŸekilde hissettiklerini anlatÄ±yor. Sosyoloji bölümünden bir öÄŸrenci sÄ±nÄ±fÄ±nda çoÄŸu arkadaÅŸÄ±nÄ±n geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸini, yurt parasÄ±nÄ± ödemekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden part-time iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, “Eve çÄ±kan öÄŸrencilerin temel tüketim ihtiyaçlarÄ±ndan, doÄŸal gaza, elektriÄŸe gelen zamlar geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± daha çok derinleÅŸtirdi. Kredi/burslar neredeyse hiçbir ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor” diyor. ÇalÄ±ÅŸma Ekonomisi ve Endüstri Ä°liÅŸkileri bölümünden baÅŸka öÄŸrenci de “Burslara zam yaptÄ±k diye her yerde duyuruyorlar ama toplam 30 lira artÄ±ÅŸ oldu. 30 liraya bugün okulda istenilen bir kitabÄ± bile alamayÄ±z. KitabÄ± almayÄ± geçtim, günlük ulaÅŸÄ±ma ve yemeÄŸe gelen zamlarÄ± düÅŸünürsek bu para bir günlük ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± anca karÅŸÄ±lÄ±yor” diyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 20:40

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