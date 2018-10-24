Ä°stanbul'un 3 ilÃ§esinde su kesintisi (24-25 Ekim 2018)

Kartal, Beykoz ve ÅžiÅŸli'de bazÄ± mahallelerde kesintisi yapÄ±lacak.

Kartal, Beykoz ve ÅžiÅŸli'de bazÄ± mahallelerde bu gece su kesintisi yapÄ±lacak.

Ä°SKÄ°'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bakÄ±m onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bu gece 22.00'den yarÄ±n 06.00'ya kadar Kartal Orhantepe ve Beykoz Tokatköy ve ÇamlÄ±bahçe mahallerine su verilemeyecek.

Hat arÄ±zasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli Fulya ve 19 MayÄ±s mahallelerinde de yarÄ±n 10.00'a kadar kesinti uygulanacak. (AA)

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