'Devlet iÃ§indeki iktidar paylaÅŸÄ±mÄ±nda sorunlar var'

AKP ve MHPâ€™nin 'Ä°ttifak yok' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Siyaset Bilimci GÃ¼ven GÃ¼rkan Ã–ztan yorumladÄ±.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

AKP- MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacak olmasÄ±nÄ±n yankÄ±sÄ± sürüyor. TaraflarÄ±n birbirinin gücünü sürekli test etme taktiÄŸi belirli bir doygunluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan siyasi polemiklerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayan bir kriz ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Siyaset Bilimci Güven

Gürkan Öztan, devlet içindeki iktidar paylaÅŸÄ±mÄ±nda sorunlar olduÄŸunu belirtti.

Yerel seçimlerde ittifak yok açÄ±klamasÄ± bugünden yarÄ±na iktidar blokunun çözülmesine yol açmayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Öztan, “Saray’Ä±n “FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu” Ä±srarÄ± AKP ve MHP ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ömrünü uzatabilir. Ancak yerel seçimin AKP ve MHP için olasÄ± kötü sonuçlarÄ± iktidar blokunu daÄŸÄ±tabileceÄŸi gibi bir erken genel seçimi de tetikleyebilir” dedi.

AKP ve MHP’nin 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde kurduÄŸu Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin ve ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yerel seçimde olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ttifak yok açÄ±klamalarÄ±nÄ± Siyaset Bilimci Güven Gürkan Öztan gazetemize deÄŸerlendirdi.

AKP-MHP ORTAKLIÄžI DEVLETÄ° YENÄ°DEN DÄ°ZAYNIN BÄ°R PARÇASI

AKP-MHP ortaklÄ±ÄŸÄ± devleti yeniden dizayn etme projesinin bir parçasÄ± olarak doÄŸduÄŸuna dikkat çeken Öztan devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “AKP’nin FethullahçÄ± çeteyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± sonrasÄ±nda MHP’liler bürokrasinin kilit konumlarÄ±na gelmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak iktidar blokunun asÄ±l harcÄ± AKP’nin Kürt sorununun çözümünde izlediÄŸi müzakere stratejisinden vazgeçilmesiyle karÄ±ldÄ±. “DüÅŸmanda ortaklaÅŸma” ve militarist politikalara baÅŸvurma Ä±srarÄ± AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturdu. MHP 15 Temmuz sonrasÄ±nda AKP’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku kendi siyasi emellerine ulaÅŸmak için fÄ±rsat bildi. ErdoÄŸan’Ä±n MHP’ye olan ihtiyacÄ± kadar MHP’nin kendisini tek çÄ±kar yol olarak gösterebilme becerisi de ittifakÄ±n devamÄ±nda etkili oldu.Bahçeli hem 16 Nisan referandumu hem de 24 Haziran’da ilk hamle yapmanÄ±n verdiÄŸi özgüvenle kendini asÄ±l belirleyici siyasi güç olarak tanÄ±mladÄ±. AKP ile kurduÄŸu ittifakÄ±n MHP’yi erittiÄŸi iddialarÄ± ise ÅŸaibeli olsa da 24 Haziran akÅŸamÄ± geçerliliÄŸini kaybetti. Bahçeli, ön aldÄ±ÄŸÄ± her durumda “kazanan” olduÄŸuna o denli inandÄ± ki 24 Haziran sonrasÄ±nda da bu tavrÄ±nÄ± sürdürdü. Af meselesindeki Ä±srarÄ± da yerel seçimlerde ittifak için MHP’nin sunduÄŸu öneri de AKP’nin kendisine muhtaç olduÄŸu ön kabulüne dayanÄ±yordu.”

ErdoÄŸan’Ä±n son ana kadar Bahçeli ile polemiÄŸe girmemeye özen göstermiÅŸ olsa da MHP’ye baÄŸÄ±mlÄ± olmanÄ±n bir zaaf olarak görülebileceÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸun belirten Öztan ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “MHP ise iktidar blokunun neden olduÄŸu krizleri AKP’ye yükleyerek kendine güç ve oy devÅŸirme çabasÄ±nda. Brunson’Ä±n tahliyesi ve McKinsey olaylarÄ±nda bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. MHP tabanÄ±na sürekli olarak “ErdoÄŸan ve AKP bizim çizgimize geldi” mesajÄ±nÄ± gönderiyordu. ÖÄŸrenci AndÄ± örneÄŸi AKP’nin Ä°slamcÄ± ideolojik çerçevesinin Türk milliyetçiliÄŸini bir kenar süsü olarak gördüÄŸünü ifÅŸa etti. Bahçeli buna en üst perdeden cevap vermeyi kendi mevcudiyetinin bir gereÄŸi olarak gördü. And üzerindeki tartÄ±ÅŸma bizleri 2015 öncesi siyasi kompozisyona geri götürdü.”

SEÇÄ°MDE KÖTÜ SONUÇ Ä°KTÄ°DAR BLOKUNU DAÄžITABÄ°LÄ°R

TaraflarÄ±n birbirinin gücünü sürekli test etme taktiÄŸi belirli bir doygunluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan siyasi polemiklerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayan bir kriz ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Öztan ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “MHP’nin AKP’den yerel seçimlerde istediÄŸini alamamÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸimdiki krizin görünen yüzü. Belli ki devlet içindeki iktidar paylaÅŸÄ±mÄ±nda sorunlar var. AyrÄ±ca ortaklar birbirlerine düÅŸünüldüÄŸü kadar güven de duymuyorlar. AKP, MHP’nin kendinden oy çalmasÄ±ndan endiÅŸe ederken MHP de AKP’nin Ä°YÄ° Parti gibi alternatiflere yönelebileceÄŸini düÅŸünerek kendini garanti altÄ±na almak istiyor. Yerel seçimlerde ittifak yok açÄ±klamasÄ± bugünden yarÄ±na iktidar blokunun çözülmesine yol açmaz. Saray’Ä±n “FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu” Ä±srarÄ± AKP ve MHP ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ömrünü uzatabilir. Ancak yerel seçimin AKP ve MHP için olasÄ± kötü sonuçlarÄ± iktidar blokunu daÄŸÄ±tabileceÄŸi gibi bir erken genel seçimi de tetikleyebilir.”

MUHALEFET Ä°ÇÄ°N YENÄ° FIRSATLAR DOÄžURUYOR

Yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin ittifak yapmamasÄ± muhalefet için yeni fÄ±rsatlar doÄŸurduÄŸuna vurgu yapan Güven Gürkan Öztan ÅŸunlarÄ± söyledi: “AkÄ±llÄ± bir strateji ve doÄŸru bir kampanyayla hem AKP’nin hem de MHP’nin elindeki belediyelerin muhalefete geçmesi sürpriz olmaz. 24 Haziran’da baÅŸarÄ±lamayan seçim güvenliÄŸi konusunu öncelemek kaydÄ±yla ekonomik krizin yÄ±kÄ±cÄ± sonuçlarÄ±nÄ± dikkate alan, sosyal belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± günün ÅŸartlarÄ±na göre revize eden bir programa ihtiyaç duyulduÄŸu aÅŸikar.” MHP’nin Ankara’da Melih Gökçek’in belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday göstereceÄŸine iliÅŸkin iddiayÄ± da hatÄ±rlatan Öztan, “MHP’nin yerel seçime kadar AKP’yi zorlayacak ve AKP tabanÄ±nÄ± bölecek adaylar çÄ±karma taktiÄŸi izlemesi halinde kriz derinleÅŸir. Ancak yine de iktidar blokunu parçalayacak asÄ±l kuvvet o blokun dÄ±ÅŸÄ±ndaki demokratik güçlerden gelmelidir” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 19:26

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