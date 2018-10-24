Ä°zmir ve Ankara baro baÅŸkanlarÄ±: Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§ilemez

ErdoÄŸanâ€™Ä±n DanÄ±ÅŸtayâ€™Ä± hedef almasÄ±na dair konuÅŸan Ä°zmir ve Ankara baro baÅŸkanlarÄ±, kararlarÄ± tanÄ±mamanÄ±n totaliter rejime Ã¶zgÃ¼ olduÄŸunu belirttti.

Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ± Özkan Yücel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n beÄŸenmediÄŸi kararlar üzerinden yargÄ±yÄ± ve DanÄ±ÅŸtay’Ä± hedef almasÄ±na iliÅŸkin Evrensel'e açÄ±klamada bulundu.

Yücel ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu: Öncelikle demokrasilerin vazgeçilmezi erkler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesidir. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de yürütmenin hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerinin yargÄ± tarafÄ±ndan denetlenmesinin amaçlanmasÄ±dÄ±r. Aksi yürütmeyi tamamen sÄ±nÄ±rsÄ±z, kontrolsüz, tehlikeli bir güç haline getirebilir.

ErdoÄŸan'dan DanÄ±ÅŸtay'Ä± hedef aldÄ±: Ã‡ok baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa giden bir sÃ¼reÃ§ var

Ä°zmir LimanÄ± için, sorun eÄŸer 2 yÄ±l DanÄ±ÅŸtay’da beklemiÅŸ olmasÄ± ise ÅŸunu hatÄ±rlatmak gerekiyor: Bu ülkede yargÄ±lamalar çok uzun sürüyor. Bizim baÅŸÄ±ndan beri söylediÄŸimiz ÅŸey ÅŸudur, geciken adalet adalet deÄŸildir. YargÄ± maalesef denetim görevini yerine getiremiyor, üzerinde bir baskÄ± var zaten. Problem denetimin geç yapÄ±lmasÄ± ve eksik yapÄ±lmasÄ±dÄ±r. EÄŸer 1 milyar dolar zarara girmek istemiyorlarsa ki bunun üzerinden hesap yapÄ±yor. Bu ülke paradan ibaret deÄŸil. Uzun süren yargÄ±lamalarÄ±n sonunda iptal davasÄ± kararlarÄ± verildiÄŸinde o sÄ±rada idare çoktan atÄ± almÄ±ÅŸ Üsküdar’Ä± da geçmiÅŸ olabiliyor. O yüzden yargÄ± denetimi ÅŸarttÄ±r. Aksi yaklaÅŸÄ±m totaliter bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± yansÄ±tÄ±r. Bu nedenle kabul edilmesi mümkün deÄŸildir.

EÄŸer tanÄ±mayacaksanÄ±z bu kurumlarÄ±n tamamÄ±nÄ± kapatÄ±n ve deyin ki, ‘YargÄ±sÄ±z bir ülke, biz ne derse o oluyor’ demek mümkün. Ancak demokratik bir ülke olduÄŸunuzu iddia ediyorsanÄ±z yürütmenin yargÄ± tarafÄ±ndan denetlenmesi kadar doÄŸal bir iÅŸlem yoktur ve bu da kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. YargÄ± denetiminden rahatsÄ±z olanlar aslÄ±nda yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin yargÄ±sal süreçten geçirilmesinden rahatsÄ±z olanlardÄ±r. Bu iÅŸin sÄ±nÄ±rÄ± yok. Bunun bir yerde denetlenmesi lazÄ±m. (Ä°zmir/EVRENSEL)

ANKARA BARO BAÅžKANI SAÄžKAN: DENETLEME YETKÄ°SÄ°NÄ° TANIMAMA BEYANI

Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Erinç SaÄŸkan, yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n eleÅŸtirilemez olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak uygulanÄ±p uygulanmayacaÄŸÄ±nÄ±n bir hukuk devletinde tartÄ±ÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. SaÄŸkan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz de yargÄ± kararlarÄ±nÄ± sÄ±klÄ±kla eleÅŸtiriyoruz. BaÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ± sistemi olmamasÄ±, karar mercindeki hakim ve savcÄ±larÄ±n siyasal iktidarÄ±n baskÄ±sÄ±yla hukuk dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ±na iliÅŸkin endiÅŸelerimizi somut yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlar üzerinden paylaÅŸÄ±yoruz. Ama kararlarÄ±n eleÅŸtirilebilir olmasÄ± farklÄ± uygulanÄ±p uygulanmamasÄ± çok farklÄ±.” SaÄŸkan yargÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r iÅŸlemesinin sadece CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dosyalar üzerinden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorunun yargÄ± alanÄ±nÄ±n en köklü sorunlarÄ±ndan olduÄŸunu ifade etti. SaÄŸkan, “Baro olarak 2014’te açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davalar hala devam etmekte. DavalarÄ±n yÄ±llarca sürmesi en büyük sorunumuz” dedi.

ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°N HAKLILIÄžINI GÖSTERÄ°YOR

ErdoÄŸan’Ä±n “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerini hazÄ±rlamadan önce biz kalkÄ±p CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle ilgili de DanÄ±ÅŸtay’dan bunu soracak, oradan izin, müsaade alacaksak o zaman ben bu makamda durmayayÄ±m, çekeyim, gideyim sözlerinin ise BaÅŸkanlÄ±k sistemine eleÅŸtirilerin haklÄ± olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu söyleyen SaÄŸkan ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Bu sistemin denetleme, fren mekanizmalarÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesini ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca ifade ettik. Ancak tamamen hukukla ilgili görüÅŸlerimiz siyaset yapmakla suçlanmamÄ±za sebep oldu. Åžimdi bu uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ne kadar haklÄ± olduÄŸunu görüyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± çok açÄ±k olarak yargÄ±nÄ±n denetleme mekanizmasÄ± olarak iÅŸlemleri denetlemek, kontrol etmek ve hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± var ise devreye girme yetkisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± maalesef beyan ediyor. Bu da içinde bulunduÄŸumuz düzende yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmesi ve kuvvetler ayrÄ±ÄŸÄ± ilkesinin ortadan kalkmasÄ±nÄ±n en açÄ±k örneklerinden birisi olarak yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r.” (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 19:11

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