MHP lideri BahÃ§eli, Erhan Usta'yÄ± gÃ¶revden aldÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta'yÄ± gÃ¶revden aldÄ±.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta'yÄ± görevden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kulis bilgilerini aktaran Kaya ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Resmi bir gerekçe henüz duyurulmadÄ±. Resmi olarak görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Kulis bilgileri, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapÄ±lan Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara yönelik destek açÄ±klamasÄ±ydÄ±. Bu kapsamda olduÄŸu ifade ediliyor.

Erhan Usta'yÄ± da aradÄ±m, parti yönetimine de sordum. Ancak açÄ±klama yapmadÄ±lar. Åžunun altÄ±nÄ± çizelim, MHP açÄ±sÄ±ndan emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar seçim vaadi olarak dile getirilmiÅŸti. Ancak bugün Genel Kurul'daki tablo MHP'nin tasarladÄ±ÄŸÄ± gibi geliÅŸen bir durum deÄŸildi.

Muhtemel ki bu nedenle görevli Grup BaÅŸkanvekili olduÄŸu için ve destek verdiÄŸi için alÄ±nma söz konusu. Gelecek açÄ±klamalarÄ± bekliyoruz” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 18:37

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