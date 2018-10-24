Arjantinli eÄŸitimciler, eÄŸitim kesintilerine karÅŸÄ± grevde

Arjantinâ€™de eÄŸitimciler, eÄŸitim kesintilerini protesto etmek iÃ§in 'BÃ¼tÃ§eye hayÄ±r, aÃ§lÄ±k ve dÄ±ÅŸlanmaya yeter!' sloganÄ±yla Ã¼lke genelinde iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Arjantin’de öÄŸretim üyeleri ve öÄŸretmenler 2019 bütçesi için planlanan eÄŸitim kesintilerini protesto etmek için “Bütçeye hayÄ±r. AçlÄ±k ve dÄ±ÅŸlanmaya yeter!” sloganÄ±yla ülke genelinde iÅŸ bÄ±raktÄ±. EÄŸitim sendikasÄ± Ctera’nÄ±n Genel Sekreteri Sonia Alesso, ücret iyileÅŸtirmesi istemediklerini, sosyal haklardaki ve eÄŸitim bütçesindeki kesintilere de karÅŸÄ± mücadele ettiklerini belirtti. Telesur’un haberine göre, Alesso, “Bu bütçenin IMF direktifleri doÄŸrultusunda hazÄ±rlanmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz, vahÅŸi kesintiler isteniyor” dedi. Alesso’ya göre hükümet eÄŸitim bütçesinde yüzde 40 kesinti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Greve ise, kamu okullarÄ±nda örgütlü Ctera, özel okullarda örgütlü Sadop, akademisyen sendikalarÄ± Conadu, Fedun ve Fagdut ve ünivertise çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Fatun sendikalarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

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