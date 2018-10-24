Ä°skoÃ§yaâ€™da kadÄ±n iÅŸÃ§ilerin â€˜eÅŸit iÅŸe eÅŸit Ã¼cretâ€™ grevi

Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Glasgow kentinde, belediye ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alamayan 8 bin kadÄ±n iÅŸÃ§i 'EÅŸit iÅŸe eÅŸit Ã¼cret' talebi ile 2 gÃ¼nlÃ¼k grev yaptÄ±.

Sarya TUNÇ

Londra

Ä°skoçya’nÄ±n en büyük kenti olan Glasgow’da belediye bünyesinde çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçiler, erkeklerle benzer iÅŸler yapmalarÄ±na raÄŸmen ücret eÅŸitsizliÄŸi yaÅŸadÄ±klarÄ± için yÄ±llardÄ±r eÅŸitlik mücadelesi veriyorlardÄ±. Belediye ile görüÅŸmelerinde sonuç alamayan 8 bin kadÄ±n iÅŸçi “eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret” talebi ile Ä°ngiltere’nin en büyük iki sendikasÄ± GMB ve UNISON sendikalarÄ±nÄ±n öncülüÄŸünde 2 günlük grev yaptÄ±.

‘AYNI MAAÅžI ALMAYI HAK EDÄ°YORUM’

Genellikle okul ve kreÅŸlerde temizlik, yemekhane, bakÄ±m hizmetleri gibi görevlerde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar ve diÄŸer belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± belediyenin uzun yÄ±llardÄ±r devam eden eÅŸit ücret sorununu çözmesi için mücadele ediyorlardÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda, bütün mahkeme sonuçlarÄ±kadÄ±nlarÄ± destekledikten sonra, belediye, geçmiÅŸte yaÅŸanan adaletsizlik için bir anlaÅŸma sözü vermiÅŸti. Fakat aradan geçen 10 ay ve yapÄ±lan 20’yi aÅŸkÄ±n toplantÄ±ya raÄŸmen belediyenin herhangi bir adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UNISON ve GMB sendikasÄ± “ArtÄ±k Yeter” deyip grev kararÄ± aldÄ±.

‘KADINLAR ARTIK AYAÄžA KALKIYOR’

Geleneksel olarak “kadÄ±n iÅŸi” denilen iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar -temizlik ve bakÄ±m iÅŸleri-, çöp toplama gibi “erkek iÅŸi” olarak görülen iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan erkeklerden daha az ücret alÄ±yorlar.

EÅŸit ücret talebinde bulunanlar arasÄ±nda erkekler de olmasÄ±na raÄŸmen, harekete geçenlerin ezici çoÄŸunluÄŸu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu söyleyen sendika temsilcileri “Bu grev yoluyla ortaya çÄ±kan kardeÅŸlik inanÄ±lmaz. KadÄ±nlar artÄ±k ayaÄŸa kalkÄ±yor.” dedi.

YÄ±llardÄ±r temizlik iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçi ise ÅŸöyle ekledi: “AsÄ±l sorun ne biliyor musun? Ömrüm boyunca bu iÅŸi yaptÄ±m ve sokaklarÄ± süpüren biriyle aynÄ± maaÅŸÄ± almayÄ± hak ettiÄŸimi düÅŸünüyorum. Mücadelemi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m!”

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