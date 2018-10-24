Akit Tv spikeri hakim karşısında: Ben linç edildim

'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakim karşısına çıktı, “Linç edildim” diye savunma verdi.

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen eski sunucu Ahmet Keser hakim karşısına çıktı. “Ben linç edildim. Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut kavramdır” diyerek savunma yaptı. Keser programda Afrin’deki sivil ölümleri iddialarıyla ilgili “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” demişti.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Keser ve avukatı hazır bulundu. Müşteki CHP eski milletvekili Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil'in davaya katılma talebinin reddilmesine itiraz ettiği ve itirazın da reddedildiği tutanaklara geçti.

AHMET KESER: BEN LİNÇ EDİLDİM

Ahmet Keser, şunları söyledi: "Afrin Harekatı yapılıyordu. Zeytindalı Harekatı esnasında Afrin'de başarısız olması için PKK ve terör örgütlerinin hesaplarında tıpkı 6-7 Ekim olayları gibi bir 'Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de sivil katledecek' şeklinde algılar oluşturmaya çalışmıştır. Bu PKK yandaşlarının hesaplarında yapılan manipülasyondur. PKK'nın arkasında duran güçler, TSK'nın gücünü bildiği için böyle şeyler yapılıyor. Bunun karşılığı oldu. Fransa açıklama yaptı; 'Sivillere dikkat' dedi. Bizim başarılı olmamız karşısında dış güçler de algı operasyonlarına katılmıştır. Özellikle bu Kürt kardeşlerimizi ayaklandırma planıdır. Devamında bazı çevreler 'TSK Afrin'de bataklığa gömülse de AKP gitse de kurtulsak' diyen çevreler manipülasyona ortak oldular. Benim derdim sadece operasyonun başarılı olması, ABD'nin desteklediği teröristleri öldürmek amacıyla gittiğini belirtmek istemiştim. Türkiye'de böyle bir toplum yapısı vardı. Ben de bunun karşılığında haber bülteninde bazı sözler sarf ettim. Yayında, 'TSK neden sivil katletmek için taa Afrin'e kadar gitsin, amacı sivil öldürmek olan TSK istese Edirne'de de var. Buradan Van'a kadar da... İddianamede geçen cümleler cımbızla alınmıştır. Nitekim de öyle yapılmıştır. Ben linç edildim. Benim o cümlemin önünde arkasında cümleler vardır. Bütün samimiyetimle ülkenin birbirine girmemesi için canla başla çalışıyorum. Benim derdim bu kimsenin birbirine girmesini istemiyorum. Diyorum ki, Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut kavramdır. Ama bugün beni buraya getirenler bunu somutlaştırdılar. Ben somut olarak bir yer belli etmedim. Nitekim bu ifademin ardından özne olarak TSK belirttiğim bölgelerde bir kıyım yaptı mı? Hayır. Asıl sosyal medya hesaplarında bu suçu işliyorlar. Ben bu suçun işlenmesine mani olmaya çalışırken de bu suça maruz kaldım. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık avukatına gelecek duruşmaya kadar savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı Ocak ayına erteledi.

İDDİANAME

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunun ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV'den istifa etmişti. 25 Nisan'da görülen ilk duruşmaya sanık Keser katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

KESER NE DEMİŞTİ?

Akit TV’de sabah programı ‘Gün Başlıyor’un sunucusu Ahmet Keser, Afrin’deki sivil ölümleri iddialarıyla ilgili ‘Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” demişti. Tepkiler üzerine Ahmet Keser kanaldan istifa etmişti. Savcılık, Keser hakkında soruşturma başlattı. (DHA)

Akit sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 18:08

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