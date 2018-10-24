NATOâ€™dan ABDâ€™ye destek, Rusyaâ€™ya tepki

NATO Genel Sekreteri, ABDâ€™nin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±â€™ndan ayrÄ±lma kararÄ±na dair Rusya'yÄ± suÃ§ladÄ±.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±’ndan ayrÄ±lma kararÄ±na dair, “Sorun, yÄ±llardÄ±r anlaÅŸmayÄ± ihlal eden Rusya’nÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±” dedi.

Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, tüm müttefiklerin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n önemli olduÄŸu ve ABD’nin bu anlaÅŸmanÄ±n gerekliliklerini yerine getirdiÄŸi konusunda hemfikir olduÄŸunu söyledi. “Rusya’nÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ± konusunda ise son derece endiÅŸeliyiz. Sorun, yÄ±llardÄ±r anlaÅŸmayÄ± ihlal eden Rusya’nÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±” ifadesini kullanan Stoltenberg, konunun NATO savunma bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ve Washington ziyaretinde de gündeme geldiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Stoltenberg, “Yeni bir soÄŸuk savaÅŸ ve silahlanma yarÄ±ÅŸÄ± istemiyoruz” diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasÄ±nda geçmiÅŸte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±’na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, “Biz anlaÅŸmada kalan taraf olduk ve anlaÅŸmaya saygÄ± gösterdik ancak Rusya ne yazÄ±k ki bu anlaÅŸmaya saygÄ± göstermedi. Bu nedenle anlaÅŸmayÄ± feshedeceÄŸiz, anlaÅŸmadan çekileceÄŸiz” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD ile Rusya’nÄ±n, Avrupa ve Uzak DoÄŸu’daki müttefiklerini korumayÄ± amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±, 1987’de Washington’da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma, Rusya ve ABD’nin menzili 300-3400 mil olan karadan atÄ±lan güdümlü füze almasÄ±nÄ±, üretmesini ya da test etmesini yasaklÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 18:00

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