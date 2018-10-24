Ä°sveÃ§li silah tekeli, 850 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸine son verecek

Ä°sveÃ§li silah tekeli Saab, zarar ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 850 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°sveç’in en büyük silah tekeli Saab, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son çeyreÄŸinde 103 milyon kron zarar ettiÄŸi gerekçesiyle 850 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸine son vereceÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lacaklardan 550’si danÄ±ÅŸman diÄŸerleri ise Saab’Ä±n iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan memurlar.

9 MÄ°LYAR DOLAR DEÄžERÄ°NDE Ä°HALE KAZANDI

Geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 333 milyon kron kâr eden ÅŸirket, bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda ortaÄŸÄ± Boing ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri’nin 9.2 milyar dolar deÄŸerinde ihalesini kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Saab-Boing ortaklÄ±ÄŸÄ±, ABD’ye 351 jet eÄŸitim uçaÄŸÄ±, 46 simülatör ve yer destek sistemleri satacak.

Bu yÄ±lÄ±n son çeyreÄŸinde Saab’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± sipariÅŸler arttÄ±ÄŸÄ± gibi cirosu da yükseldi. Tüm bunlara raÄŸmen 100 milyon civarÄ±nda zarar etmesi sipariÅŸleri teslim etmesinin zaman almasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

Saab Genel Müdürü Hokan Buskhe, üçüncü çeyreÄŸin personel çÄ±karÄ±lmasÄ±ndan sonra geliÅŸim ve verimliliÄŸin artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlagÄ±cÄ± olduÄŸu söyledi. Gelecekte yeni iÅŸten çÄ±karmalara ihtiyaç duyulmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

SENDÄ°KADAN Ä°ÅžTEN ATILMALARA DESTEK!

Saab’Ä±n fabrikalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Linköping ilinde Unionen Federasyonu’nun baÅŸkanlÄ±k görevini yürüten Andreas Danielsson, iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n doÄŸal bir adÄ±m olduÄŸunu söyleyerek iÅŸten atÄ±lmalarÄ± savundu.

Son yÄ±llarda ÅŸirketin oldukça büyüme gösterdiÄŸini söyleyen Danielsson, “Hepimizin farklÄ± bisikletleri var. Herkes tüm yaÅŸamÄ± boyunca uçak yapamaz, bir yerlerde üretimi deÄŸiÅŸtirmeliyiz. Memurlar üretimi devralÄ±p uçak yapamaz, bunu baÅŸkalarÄ± yapÄ±yor” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

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