â€˜Liderler zirvesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ Rusyaâ€™daâ€™

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ranâ€™Ä±n liderleri arasÄ±ndaki 4. zirve iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve Ä°ran’Ä±n liderleri arasÄ±ndaki 4. zirve için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Lavrov ayrÄ±ca, Astana üçlüsünün bir sonraki zirvesinin Rusya’da yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Suriye’deki durumu istiÅŸare etmek üzere Moskova’da buluÅŸan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey VerÅŸinin, Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Ensari ile bir araya geldi.

GörüÅŸmede konuÅŸan Lavrov, “Åžu ana dek Soçi, Tahran ve Ä°stanbul’da olmak üzere 3 zirve yapÄ±ldÄ±. Sonraki zirveye ev sahipliÄŸi yapma sÄ±rasÄ± bizde. Yeni liderler zirvesinin Suriye’de çözüme doÄŸru ilerlemeye katkÄ± sunmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için gereken her ÅŸeyin yapÄ±lacaÄŸÄ± düÅŸüncesindeyiz” dedi.

Lavrov, Astana sürecinin “Suriye halkÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ± yerine kendi bölgesel jeopolitik çÄ±karlarÄ±nÄ± gözeten taraflar”Ä±n hedefi haline geldiÄŸini de ileri sürdü.

Putin, ErdoÄŸan ve Ruhani son olarak 7 Eylül’de Tahran’da buluÅŸarak cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki Ä°dlib konusunu ele almÄ±ÅŸlardÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:43

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