PTTâ€™den 41 taÅŸeron iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

PTT'nin BaÅŸakÅŸehir ÅŸubesinde 39, Fatih ÅŸubesinde 2 taÅŸeron olmak Ã¼zere 41 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul’daki PTT Posta DaÄŸÄ±tÄ±m Merkezlerinde iÅŸten atmalar devam ediyor. PTT BaÅŸakÅŸehir Posta DaÄŸÄ±tÄ±m Merkezi’nde 39, Fatih Posta DaÄŸÄ±tÄ±m Merkezi’nde de 2 olmak üzere 41 taÅŸeron iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Mobbing ve baskÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler tepkili.

ATILAN Ä°ÅžÇÄ° SAYISI 59’A YÜKSELDÄ°

PTT-Avrupa YakasÄ± Posta Ä°ÅŸleme Merkezi’nde 3 ay önce kayÄ±tsÄ±z postanÄ±n kurumun bahçesindeki servis aracÄ±nda unutulmuÅŸ olmasÄ± nedeniyle AtçÄ± isimli taÅŸeron firmada çalÄ±ÅŸan 14 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan süreç güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle 4 iÅŸçi iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ± ile devam etmiÅŸti. En son atÄ±lan 41 iÅŸçi ile birlikte bugüne kadar atÄ±lan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 59’u yükseldi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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