KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: TÃ¼rkiyeâ€™de kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiyeâ€™nin 24 Haziran'da 'fren ve denge' mekanizmalarÄ±ndan yoksun bir sisteme geÃ§tiÄŸini vurguladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri ile “fren ve denge” mekanizmalarÄ±ndan yoksun bir sisteme geçtiÄŸine deÄŸindi, bu sistemde baÅŸkanlÄ±k sisteminin en temel özelliÄŸi olan sert kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, yerel seçim gündemiyle toplandÄ±. BazÄ± ilçe adaylarÄ±nÄ±n oylanmasÄ±nÄ±n beklediÄŸi PM öncesinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladÄ±. Burada da PM’ye sunulacak adaylara dönük deÄŸerlendirmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, PM’ye sunulan MYK raporunun sunuÅŸ bölümünde ise gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri ile “fren ve denge” mekanizmalarÄ±ndan yoksun bir sisteme geçtiÄŸine deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu sistemde, baÅŸkanlÄ±k sisteminin en temel özelliÄŸi olan sert kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

CHP, 105 belediye iÃ§in baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi

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Kabul edilen sisteme uyum amacÄ±yla yetki kanununa dayalÄ± olarak çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnameler ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri ile bir dizi düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yapÄ±lan düzenlemeler sonucunda dayanaÄŸÄ±nÄ± Anayasa’da bulan “idarenin bütünlüÄŸü” ilkesinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devlet memurlarÄ±nÄ±n güvencesinin sona erdirildiÄŸini ve kamu yönetiminde büyük bir karmaÅŸa ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. .

Hiç kimsenin kamu yönetiminde yarÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini de aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, uyum düzenlemeleri kapsamÄ±nda, TBMM Ä°ç tüzüÄŸünde de deÄŸiÅŸikliklere gidildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

YargÄ± üzerindeki baskÄ± ve kontrolün artarak devam ettiÄŸini ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreninin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Türkiye’nin, yerel yönetimler tarihinde bir ilki AKP Hükümetleri döneminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, seçimle gelen belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, haklarÄ±nda hiçbir soruÅŸturma yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n baskÄ±yla istifa ettirildiÄŸini ve yerlerine yine parti genel merkezlerinden belirlenen adaylar atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. .

CHP’nin Ä°ÅŸ BankasÄ±’ndaki hisselerine yönelik tartÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Vasiyetnamenin bir kanun ile iptali mümkün deÄŸildir. Ä°ÅŸ BankasÄ±’ndaki Atatürk hisseleri üzerinden yürütülen tartÄ±ÅŸma sadece miras, mülkiyet hukuku açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirilmemelidir. Gerçek amaç, bir ÅŸekilde Ä°ÅŸ BankasÄ±’nÄ± yürütme organÄ±nÄ±n kontrolü altÄ±na almaktÄ±r” dedi.

Ekonomideki geliÅŸmelere de deÄŸinen Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, krizin atlatÄ±lmasÄ± için öncelikle yok olan güvenin yeniden saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “Bu, krizle mücadelenin olmazsa olmaz ÅŸartÄ±dÄ±r. Bunun için liyakat sahibi bir ekonomi kadrosunun iÅŸ baÅŸÄ±na getirilmesi, bu kadronun hem tutarlÄ± hem güçlü hem de adil bir programÄ±n uygulamaya koymasÄ± lazÄ±mdÄ±r.” ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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