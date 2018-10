BÃ¶lgedeki yayla yasaklarÄ± hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitiriyor

Hakkari Çukurca'ya bağlı Güzeldere ve Narlı köylüleri, yayla yasakları yüzünden büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyemez duruma geldiklerini belirtiyor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Güzeldere (Minyaniş) ve Narlı (Biyadir) köylüleri, bölgede uygulanan yayla ve mera yasaklarının ardından artık büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyemez duruma geldi. Bölge’ye kalıcı barışın gelmesini isteyen köylüler, hayvancılığın devam etmesi için yayla yasaklarının kalkmasını gerektiğini söylediler.

Güzeldere köylülerinden Salih Ölmez, eskiden her evin 200’e yakın koyununun olduğunu ancak şimdilerde kimsenin tek bir koyununun kalmadığını söyledi. Ölmez, “Bu köyde binlerce hayvanlık sürüler vardı. Her evin en 200 koyunu vardı. Ama şimdi artık hayvan besleyemiyoruz. Her ev ancak 10-20 keçi besleyebilirse ne mutlu ona. Çünkü köyde yayla-mera imkanı kalmadığı için artık kimse fazlasını besleyemiyor. Bizler eskiden beri köyde toprak ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Eskiden yaylalarımız vardı. Yaz aylarını yaylada geçirdiğimiz için çok sayıda hayvan besleyebiliyorduk. Bunun ile birlikte Awoşê denilen yaylamızın etrafında verimli meralar vardı. Buralarda ot biçerek hayvanlarımıza bakabiliyorduk. Ancak yayla ve meralar yasaklandığı için artık yaylaya gidemiyoruz” dedi.

‘KÖYÜMÜZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Fotoğraf: MA

Hakkari’nin Çukurca ilçesine Bağlı Narlı (Biyadir) köyünde de süren yayla ve mera yasaklarından kaynaklı hayvancılık bitme noktasında. Yasaklardan sonra tek çarelerinin köyde yetişen meyve ve sebzeleri satmak olduğunu belirten Zinet Korkmaz, devletin geçimlerini sağlaması için hiçbir imkan bırakılmadığını söyledi. Nar dışında köyde yetişen üzüm, incir gibi meyve ve sebzeleri satarak köyde yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Korkmaz, “Bu dağların arasında yapacak başka bir işimiz yok. Köyün etrafındaki tarlalar dahi yasak edilmiş. Yasaklar nedeniyle ne hayvancılık ne de tarım yapabiliyoruz. Ancak bahçemizde yetişen Narları yol kenarında satabiliyoruz. Çok güzel bir doğaya sahip olan köyümüz yasaklar dolayısıyla yaşanmaz hale getirilmek isteniyor. Ancak biz yine de burada yaşamaya ayakta durmaya devam edeceğiz” dedi.

‘BÖLGEYE KALICI BARIŞ GELSİN’

Fotoğraf: MA

Köyden Emine Özcan da, “Bu köyden başka bir yerde yaşama imkanımız yok. Bunun için yaz ve sonbahar aylarında yol kenarında köyde yetiştirdiklerimizi satarak ailelerimizi geçindiriyoruz. Ekmek mutlaka bulunur ama bizim en büyük dileğimiz artık bu kanın durması ve bölgeye kalıcı bir barışın gelmesidir. Ekonomik gidişat kötü olduğu halde bize yönelik güvenlik politikaları değişmiyor. Yine yasak yine yasak. Her yer yasak” diye konuştu.

‘HAYVANCILIK YAPMAK İMKANSIZ’

Köyde yaşayan erkeklerin işsizlik nedeniyle kent dışına çalışmaya gittiklerini belirten Özcan, şunları dile getirdi: “Hayvan besleyemiyoruz, köyden dışarı çıkamıyoruz. Buraya getirdiğimiz malların akşama kadar satılmasını bekliyoruz. Satamadığımız malları ise yoldan geçen ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Köyümüzün etrafında çok verimli tarlalar var. Eskiden bu tarlalara buğday, susam, pirinç ekerdik. Bununla birlikte koyun beslerdik. Durumumuz çok iyiydi. Ancak şimdi köyün en yakınındaki tarlalar dahi yasaklı. Hayvan beslemek dahi imkansız hale geldi. Bu yüzden şimdi tek geçim kanyağı olarak sebze satışı kaldı.” (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:14

www.evrensel.net