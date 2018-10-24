BÃ¶lgedeki yayla yasaklarÄ± hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitiriyor

Hakkari Ã‡ukurca'ya baÄŸlÄ± GÃ¼zeldere ve NarlÄ± kÃ¶ylÃ¼leri, yayla yasaklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan besleyemez duruma geldiklerini belirtiyor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine baÄŸlÄ± Güzeldere (MinyaniÅŸ) ve NarlÄ± (Biyadir) köylüleri, bölgede uygulanan yayla ve mera yasaklarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k büyükbaÅŸ ve küçükbaÅŸ hayvan besleyemez duruma geldi. Bölge’ye kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n gelmesini isteyen köylüler, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam etmesi için yayla yasaklarÄ±nÄ±n kalkmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini söylediler.

Güzeldere köylülerinden Salih Ölmez, eskiden her evin 200’e yakÄ±n koyununun olduÄŸunu ancak ÅŸimdilerde kimsenin tek bir koyununun kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ölmez, “Bu köyde binlerce hayvanlÄ±k sürüler vardÄ±. Her evin en 200 koyunu vardÄ±. Ama ÅŸimdi artÄ±k hayvan besleyemiyoruz. Her ev ancak 10-20 keçi besleyebilirse ne mutlu ona. Çünkü köyde yayla-mera imkanÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ± için artÄ±k kimse fazlasÄ±nÄ± besleyemiyor. Bizler eskiden beri köyde toprak ve hayvancÄ±lÄ±k ile uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Eskiden yaylalarÄ±mÄ±z vardÄ±. Yaz aylarÄ±nÄ± yaylada geçirdiÄŸimiz için çok sayÄ±da hayvan besleyebiliyorduk. Bunun ile birlikte AwoÅŸê denilen yaylamÄ±zÄ±n etrafÄ±nda verimli meralar vardÄ±. Buralarda ot biçerek hayvanlarÄ±mÄ±za bakabiliyorduk. Ancak yayla ve meralar yasaklandÄ±ÄŸÄ± için artÄ±k yaylaya gidemiyoruz” dedi.

‘KÖYÜMÜZDE YAÅžAMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

FotoÄŸraf: MA

Hakkari’nin Çukurca ilçesine BaÄŸlÄ± NarlÄ± (Biyadir) köyünde de süren yayla ve mera yasaklarÄ±ndan kaynaklÄ± hayvancÄ±lÄ±k bitme noktasÄ±nda. Yasaklardan sonra tek çarelerinin köyde yetiÅŸen meyve ve sebzeleri satmak olduÄŸunu belirten Zinet Korkmaz, devletin geçimlerini saÄŸlamasÄ± için hiçbir imkan bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Nar dÄ±ÅŸÄ±nda köyde yetiÅŸen üzüm, incir gibi meyve ve sebzeleri satarak köyde yaÅŸamaya devam ettiklerini dile getiren Korkmaz, “Bu daÄŸlarÄ±n arasÄ±nda yapacak baÅŸka bir iÅŸimiz yok. Köyün etrafÄ±ndaki tarlalar dahi yasak edilmiÅŸ. Yasaklar nedeniyle ne hayvancÄ±lÄ±k ne de tarÄ±m yapabiliyoruz. Ancak bahçemizde yetiÅŸen NarlarÄ± yol kenarÄ±nda satabiliyoruz. Çok güzel bir doÄŸaya sahip olan köyümüz yasaklar dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸanmaz hale getirilmek isteniyor. Ancak biz yine de burada yaÅŸamaya ayakta durmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

‘BÖLGEYE KALICI BARIÅž GELSÄ°N’

FotoÄŸraf: MA

Köyden Emine Özcan da, “Bu köyden baÅŸka bir yerde yaÅŸama imkanÄ±mÄ±z yok. Bunun için yaz ve sonbahar aylarÄ±nda yol kenarÄ±nda köyde yetiÅŸtirdiklerimizi satarak ailelerimizi geçindiriyoruz. Ekmek mutlaka bulunur ama bizim en büyük dileÄŸimiz artÄ±k bu kanÄ±n durmasÄ± ve bölgeye kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n gelmesidir. Ekonomik gidiÅŸat kötü olduÄŸu halde bize yönelik güvenlik politikalarÄ± deÄŸiÅŸmiyor. Yine yasak yine yasak. Her yer yasak” diye konuÅŸtu.

‘HAYVANCILIK YAPMAK Ä°MKANSIZ’

Köyde yaÅŸayan erkeklerin iÅŸsizlik nedeniyle kent dÄ±ÅŸÄ±na çalÄ±ÅŸmaya gittiklerini belirten Özcan, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Hayvan besleyemiyoruz, köyden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yoruz. Buraya getirdiÄŸimiz mallarÄ±n akÅŸama kadar satÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. SatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mallarÄ± ise yoldan geçen ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Köyümüzün etrafÄ±nda çok verimli tarlalar var. Eskiden bu tarlalara buÄŸday, susam, pirinç ekerdik. Bununla birlikte koyun beslerdik. Durumumuz çok iyiydi. Ancak ÅŸimdi köyün en yakÄ±nÄ±ndaki tarlalar dahi yasaklÄ±. Hayvan beslemek dahi imkansÄ±z hale geldi. Bu yüzden ÅŸimdi tek geçim kanyaÄŸÄ± olarak sebze satÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.” (Hakkari/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:14

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