TanrÄ±kulu emeklililer iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± istedi

CHP'li TanrÄ±kulu: Emeklilerin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, ekonomik bÃ¼yÃ¼meden hak ettikleri payÄ±n verilmesi gerekiyor.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, 12 milyon 300 bin emeklinin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Türkiye'de emeklilerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ücret adaletsizliÄŸinin kronikleÅŸtiÄŸini söyleyen TanrÄ±kulu, “Emeklilerin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, ekonomik büyümeden hak ettikleri payÄ±n verilmesi gerekmektedir”dedi.

Türkiye'de emekli olan açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan ve aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸla geçinemeyen 12 milyon 324 bin 186 kiÅŸinin olduÄŸunu söyleyen TanrÄ±kulu,“Son 16 yÄ±lda emekliler ile çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±ndaki ücret uçurumunun düzelteceÄŸi vaat edilmesine karÅŸÄ±n, bugüne kadar bu konuda herhangi bir çabanÄ±n sarf edilmemiÅŸ olmasÄ±, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na ek ödemelerle yapÄ±lan iyileÅŸtirmelerin emeklilik sonrasÄ±na yansÄ±mamasÄ±, emeklilerle çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda maaÅŸ farkÄ±nÄ± iyileÅŸtirmelerin emeklilik sonrasÄ±na yansÄ±mamasÄ± emeklilerle çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda maaÅŸ farkÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmakta ve bu durum yapÄ±lan her artÄ±ÅŸla giderek büyümektedir” dedi.

AYNI Ä°ÅžE YAPANLARDA BÄ°LE MAAÅž FARKI VAR

En düÅŸük memur ile en yüksek maaÅŸ alan arasÄ±nda çok büyük fark bulunduÄŸunu belirten TanrÄ±kulu, “Sosyal Güvenlik KurumlarÄ±ndan emekli maaÅŸÄ± alanlar arasÄ±nda ücret dengesizliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra aynÄ± kurumda aynÄ± pozisyondan emekli olanlar arasÄ±nda da çok farklÄ± maaÅŸlar alÄ±nmaktadÄ±r. Türkiye’de çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, emeklilerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ücret adaletsizliÄŸi kronikleÅŸmiÅŸtir” ifadesini kullandÄ±. YaÅŸanan ekonomik krizle birlikte emeklilerin zor duruma süreklendiÄŸini ifade eden TanrÄ±kulu, “2018 Temmuz zammÄ±nda memur emeklileri için yüzde 8.65 olmasÄ±yla en düÅŸük memur emeklisi maaÅŸÄ±nÄ±n bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Son 16 yÄ±ldaki ücret politikalarÄ± emekliler ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± yoksulluÄŸa, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na mahkum etmektedir. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ücretler, geçimlerine yetmediÄŸi gibi emeklilik dönemlerinde, açlÄ±k-yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda bir yaÅŸam vaat edilerek güvence saÄŸlamamaktadÄ±r”dedi.

EMEKLÄ°LER BÜYÜMEDEN PAY ALAMIYOR

Emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ocak ve Temmuz aylarÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± büyümeden pay alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen TanrÄ±kulu, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n emekli olmaktan kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Emeklilerin saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±na her gittiÄŸinde muayene ücreti ve ilaç katÄ±lÄ±m payÄ± ödemek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TanrÄ±kulu, “AlÄ±nacak saÄŸlÄ±k hizmetlerinin birim fiyatÄ± SGK tarafÄ±ndan belirlenmekte, dolayÄ±sÄ±yla düÅŸük belirlenen fiyatlar alÄ±nacak hizmetleri karÅŸÄ±lamaktan uzak olmakta, fiyatÄ±n üzerindeki bedel de ne yazÄ±k ki emeklilerin ceplerinden çÄ±kmaktadÄ±r. Bu nedenle aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ günlük harcamalarÄ±na bile yetmeyen emekliler, kaybettikleri saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri kazanmak için ödemeleri gereken paralan olmadÄ±ÄŸÄ±ndan hastalÄ±kla mücadele etmek zorunda kalmaktadÄ±r. Ä°laç katÄ±lÄ±m payÄ± uygulamasÄ± ve bazÄ± raporlu ilaçlardan katkÄ± paylarÄ±nÄ±n alÄ±nÄ±yor olmasÄ± emeklileri zor durumda bÄ±rakmaktadÄ±r” dedi.

Emeklilerin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu ifade eden TanrÄ±kulu, “Ä°nsan onuruna yaraÅŸÄ±r maaÅŸÄ± alamayan, geçinemeyen, çalÄ±ÅŸmak ve saÄŸlÄ±kta katkÄ± payÄ± vermek zorunda bÄ±rakÄ±lan emeklilerin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, ekonomik büyümeden hak ettikleri payÄ±n verilmesi gerekmektedir” sözlerine yer verdi.(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:16

www.evrensel.net