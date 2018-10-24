Clintonâ€™un evinin yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Clintonâ€™un evinin yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu

    • 24 Ekim 2018 16:35

    ABD eski BaÅŸkanÄ± Bill Clinton ve Hillary Clinton'Ä±n evinin Ã§evresinde bomba bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

    Eski ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton ve son seçimde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n rakibi olan eÅŸi Hillary Clinton’Ä±n New York’taki evlerinin yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu.

    FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde çiftin evinin yakÄ±nÄ±nda bulunan ÅŸüpheli paketin içinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± olduÄŸu duyuruldu. (DHA)

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