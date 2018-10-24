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FotoÄŸraf: Wikimedia Commons
Clintonâ€™un evinin yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu
24 Ekim 2018 16:35
ABD eski BaÅŸkanÄ± Bill Clinton ve Hillary Clinton'Ä±n evinin Ã§evresinde bomba bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Eski ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton ve son seçimde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n rakibi olan eÅŸi Hillary Clinton’Ä±n New York’taki evlerinin yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu.
FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde çiftin evinin yakÄ±nÄ±nda bulunan ÅŸüpheli paketin içinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± olduÄŸu duyuruldu. (DHA)
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