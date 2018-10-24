ABDâ€™de alarm: Clinton ve Obama'ya patlayÄ±cÄ± bulunan paket yollandÄ±

George Soros'un ardÄ±ndan ABD eski baÅŸkanlarÄ± Bill Clinton ve Barrack Obama'ya paket iÃ§erisinde patlayÄ±cÄ± madde gÃ¶nderildi.

ABD’de ÅŸüpheli paket skandalÄ± yaÅŸanÄ±yor. Pazartesi günü ünlü milyarder George Soros’a içerisinde patlayÄ±cÄ± bulunan bir paket gönderilmesinin ardÄ±ndan bu kez de ABD eski baÅŸkanlarÄ± Bill Clinton ve Barrack Obama'ya ÅŸüpheli paketler gönderildi. Paketler FBI, Gizli Servis ve yerel kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan ele geçirildi.

Åžüpheli paketler, ilk olarak Pazartesi günü George Soros’a gönderilmiÅŸ ve giriÅŸimcinin posta kutusunda bulunmuÅŸtu.

Bugün ise önce Bill Clinton’Ä±n evinin yakÄ±nlarÄ±nda içinde el yapÄ±mÄ± bir patlayÄ±cÄ± bulunan paket bulundu, daha sonra ise Barrack Obama’nÄ±n evine gönderilen ÅŸüpheli pakete gizli servis tarafÄ±ndan patlayÄ±cÄ± cihaz muamelesi yapÄ±ldÄ±. Gizli Servis, Clinton ve Obama’ya gönderilen bombalÄ± paketlerin George Soros’a gönderilen patlayÄ±cÄ± ile aynÄ± olduÄŸunu duyurdu.

CNN OFÄ°SLERÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

ABD’nin önde gelen haber kanallarÄ±ndan CNN’in New York’taki ofisleri bombalÄ± paket alarmÄ± üzerine tahliye edildi.

CNN sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajlarda, yangÄ±n alarmÄ± üzerine tüm canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± kestiÄŸini, alarmÄ±n bomba tehdidinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ABD’de son iki gün içind eüst üste 5 kez bomba alarmÄ± yaÅŸadÄ±.

ABD Gizli Servisi, CNN’e gönderilen patlayÄ±cÄ± maddenin AmerikalÄ± milyarder George Soros, ABD eski baÅŸkanÄ± Barack Obama, eski First Lady ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton ve Beyaz Saray’a gönderilen patlayÄ±cÄ±larla aynÄ± olduÄŸunu duyurdu.

BombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimleri, Federal AraÅŸtÄ±rma Bürosu (FBI) tarafÄ±ndan soruÅŸturuluyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 19:00

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