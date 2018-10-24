Tacizci Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi Ä°daresi bir Ã¶ÄŸrenciyi taciz ettiÄŸi iddia edilen coÄŸrafya Ã¶ÄŸretmeninin aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°stanbul Küçükçekmece'de bulunan Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi idaresi dün gerçekleÅŸtirilen protesto üzerine bugün öÄŸrencilere öÄŸretmeni açÄ±ÄŸa aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± mahkemeye kadar da okula gelmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi’nden geçen sene mezun olan, bu sene üniversiteye baÅŸlayan Eylül adlÄ± kadÄ±n öÄŸrenci, lisedeki coÄŸrafya öÄŸretmeninin tacizlerini mahkemeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸretmen hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, hakkÄ±nda taciz suçlamasÄ± olan öÄŸretmen okula gelerek derslere girmeye devam etmiÅŸti.

Bu geliÅŸmeler üzerine sosyal medya üzerinden bir açÄ±klama yayÄ±nlayan öÄŸrenciler “Okulumuzda maalesef bir taciz vakasÄ± ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öÄŸrencileri olarak buna sessiz kalmamÄ±z asla ama asla mümkün deÄŸildir” diyerek okulda dersleri boykot etmiÅŸ, sosyal medyada #TacizVarSesÇÄ±kar etiketiyle kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sloganlar eÅŸliÄŸinde tacizci öÄŸretmenin protesto edildiÄŸi eylemde, söz konusu öÄŸretmenin kendini öÄŸretmenler odasÄ±na kilitlediÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DURUÅžMA 20 KASIM'DA GÖRÜLECEK

Bugün öÄŸrenciler tarafÄ±ndan protesto edilen öÄŸretmen okula gelmezken öÄŸrencilere bilgi veren Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi idaresi tacizle suçlanan öÄŸretmenin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mahkemeye kadar da gelmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. DavanÄ±n duruÅŸmasÄ± 20 KasÄ±m’da görülecek. (HABER MERKEZÄ°)

Liselilerin taciz eylemi Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±

Lise Ã¶ÄŸrencilerinden tacize karÅŸÄ± ders boykotu: #TacizVarSesÃ‡Ä±kar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:32

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